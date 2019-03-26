СМИ: ПВО Сирии могли сбить истребитель F-35 ещё в 2017 году

Вторая машина, принадлежащая ВВС Израиля, могла быть серьёзно повреждена при воздушном ударе.

Издание South Front сообщает, что израильский F-35 мог быть сбит сирийскими ПВО с помощью комплексов С-200, которые составляют основу противовоздушной обороны страны. Отмечается, что этот инцидент мог произойти ещё 16 октября 2017 года, когда Израиль заявил о первом боевом применении истребителей пятого поколения, закупленных в США.

Заявление South Front изучили американские эксперты из журнала The National Interest, которые сочли такую ситуацию возможной. Несмотря на это, Израиль тщательно скрывал зону использования истребителей F-35, а подробностей боевой службы машины в израильских ВВС не поступает до сих пор. Ряд американских изданий, включая The Drive, полагает, что Израиль не станет подтверждать сам факт инцидента, поскольку комплексы С-200 были приняты на вооружение в середине 1960-х годов и теоретически вообще не могут эффективно использоваться против самолётов пятого поколения.