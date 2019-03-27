Индийские военные сбили космический спутник на высоте 300 километров

Теперь Индия официально присоединилась к России, Китаю и США — странам, обладающим противоспутниковым оружием.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что индийским военным впервые удалось успешно испытать противоспутниковое оружие. Моди отметил, что спутник, сбитый индийской ракетой, находился на высоте в 300 километров. Таким образом, Индия "забронировала" себе место в клубе держав, способных применять противоспутниковое оружие. До момента испытаний на создание таких систем были способны только Россия, Китай и США.

Моди отметил, что проект разрабатывался в рамках работ под шифром Shakti, который курировало Агентство перспективных разработок — аналог американского ведомства DARPA. Также Моди сообщил, что новое оружие полностью индийская разработка.