Квартиры военным и зарплата врачам. Считаем бюджет залога за Абызова

Совладелец сети региональных российских аэропортов "Новапорт" Роман Троценко был готов внести за экс-министра Михаила Абызова миллиард рублей. Лайф разбирался, сколько военных, медиков и учителей можно обеспечить на сумму залога.

На один миллиард рублей можно существенно укрепить безопасность Родины и обеспечить огромное количество людей. К примеру, для военных — сумма в миллиард рублей окажется весьма существенной.

1.000.000.000 рублей — это Зарплата для почти 42 тысяч командиров батальона (при окладе в 24 тыс. рублей) Фото © РИА "Новости"/Саид Гуциев

Военная техника тоже идёт рядом. К примеру, на один миллиард рублей можно вооружить маленькую армию.

1.000.000.000 рублей — это 14 современных танков Т-90 (стоимость — 70 млн рублей за единицу) Фото © РИА "Новости"/Сергей Мамонтов

Одна из наиболее важных тем, поднимаемых в последнее время, — зарплаты офицерского состава и обеспечение таких людей жильём. На один миллиард рублей можно решить вопросы подводников на несколько лет вперёд.

1.000.000.000 рублей — это 4 тысячи зарплат для командира атомного ракетного крейсера с баллистическими ракетами на борту (зарплата 250 тыс. в месяц) Фото © РИА "Новости"/Виталий Аньков

На эти деньги можно обеспечить большое количество военных жильём.

1.000.000.000 рублей — это 200 квартир для солдат и офицеров (при средней стоимости в 5 млн рублей) Фото © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Другие данные смотрятся не менее интересно. К примеру, на один миллиард рублей можно профинансировать уничтожение боевиков в сирийской пустыне ракетами "Калибр".

1.000.000.000 рублей — это 28 крылатых ракет "Калибр-НК" (средняя стоимость 35 млн рублей) Фото © РИА "Новости"/Министерство обороны РФ

В социальной сфере поручители Абызова тоже могли бы сделать много на один миллиард рублей. К примеру, на эти деньги можно существенно облегчить жизнь тех, у кого не хватает денег на воспитание детей с ограниченными возможностями.

1.000.000.000 рублей — это 100 тысяч пособий по уходу за ребёнком-инвалидом (с июля 2019 года их увеличат до 10 тыс. рублей) Фото © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Врачи тоже наверняка обрадуются, если дополнительно получат один миллиард от поручителей Абызова. К примеру, на эти деньги можно профинансировать премии медикам не просто в одном городе, а в целой области.

1.000.000.000 рублей — это 50 тысяч зарплат для хирургов и анестезиологов (при окладе в 20 тыс. рублей) Фото © РИА "Новости"/Виталий Белоусов

Те, кто недавно обзавёлся ребёнком, тоже не откажутся от миллиарда рублей.