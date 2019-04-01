США назвали "крайне опасной" российскую подлодку "судного дня"

Американские эксперты считают, что российские подводные лодки с баллистическими ракетами — одни из лучших в мире.

Несмотря на то что подводные лодки проекта 955 "Борей" несут на себе меньше баллистических ракет, чем "исполины холодной войны" — подлодки проекта 941, они являются самыми тихими АПЛ стратегического назначения, пишет The National Interest. Как отмечают американские эксперты, ракеты субмарин проекта 955 "Борей" предназначены для обхода любых систем противоракетной обороны.

Ранее Лайф сообщал, что передача четвёртой АПЛ класса "Борей" "Князь Владимир" ВМФ планируется в декабре 2019 года. Американские специалисты отмечают, что 16 ракет "Булава", размещённых на борту субмарины, могут "достать любую цель" на дальности в 8 тысяч километров.