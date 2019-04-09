Российский спецназ "Альфа" признали самым опасным в мире

Американские эксперты считают, что по части подготовки и тактики специалистам из России нет равных.

Американский журнал The National Interest опубликовал анализ эффективности российского спецподразделения "Альфа", в котором специалисты отмечают, что одно из подразделений ЦСН ФСБ России обладает полным набором "шпионских навыков" и самым современным оружием. Эксперты считают, что, хотя "Альфа" не является армейским подразделением, его эффективность ценят и в других силовых структурах.

Исследователи спецслужб из США отмечают, что, действуя под эгидой ФСБ, сотрудники Управления "А" получили уникальный опыт и способны действовать в любой обстановке, а характер задачи не имеет для них большого значения.