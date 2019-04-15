В НАТО одобрили закупку комплексов С-400 Турцией

Представитель альянса отметила, что такой шаг — право любой страны, входящей в военный блок.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун заявила, что стремление Турции закупить российские комплексы С-400 — суверенное право Анкары. Мун пояснила, что никто не обладает правом указывать членам НАТО на то, какую технику и в каких количествах закупать для обороны собственных стран.

По словам Мун, Турция — сильный и надёжный союзник, который добросовестно выполняет обязательства в рамках НАТО. Также представитель НАТО отметила, что ранее за свободу выбора в плане закупок вооружений высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Завершая заявление по С-400, Мун пояснила, что Турции необходимо знать о "последствиях любого выбора", и уточнила, что российские комплексы ПВО представляют угрозу безопасности для всей авиации НАТО и самолётов F-35 в частности.