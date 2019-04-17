США превратят страны Балтии в государства с "нетрадиционной" системой обороны

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США превратят страны Балтии в государства с "нетрадиционной" системой обороны

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Отмечается, что на "локальные" вооружённые силы американские военные особых надежд не возлагают.

Один из ключевых подрядчиков Пентагона, аналитическая компания Rand Corporation, представил доклад, согласно которому в странах Балтии необходимо создать "нетрадиционную" систему обороны, устойчивую к "вмешательству России". Американские специалисты отмечают, что тех сил, которые уже размещены в рамках присутствия США и НАТО в Прибалтике, недостаточно.

Аналитики Rand отмечают, что у стран Прибалтики должен присутствовать потенциал "для сдерживания, задержки и разрушения" сил противника, который должен быть частью "нетрадиционных боевых операций". Под этим термином сотрудники Rand понимают вооружённых граждан, которые должны встать на защиту вместе с регулярными военными формированиями.

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