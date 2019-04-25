ГРУ обнаружило лагеря по подготовке боевиков рядом с Венесуэлой

Сотрудники Главного разведывательного управления выяснили, что в Латинской Америке активизировалась деятельность экстремистов, которые тесно связаны с рядом террористических группировок.

Выступая с докладом на VIII Московской конференции по международной безопасности, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что Соединённые Штаты Америки пытаются установить полный контроль над Латинской Америкой, "которую считают зоной стратегически важных национальных интересов", сообщает ТАСС. Костюков отметил, что Вашингтон действует "без оглядки на нормы международного права" и без учёта последствий, в том числе для своих ближайших партнёров.

По словам начальника ГРУ, Госдепартамент США расходует до $1,5 млрд в год на наращивание своего влияния в Латинской Америке. В эту сумму, как отметил Костюков, включены только официальные данные, без учёта специальных и внебюджетных программ. Отдельно отмечено, что на территории стран Латинской Америки идёт подготовка боевиков террористических группировок. По словам Костюкова, экстремисты вербуют боевиков для пополнения своих рядов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также собирают деньги, в основном среди шести миллионов мусульман, проживающих на этих территориях.