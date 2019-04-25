В США российскую подлодку "судного дня" назвали "абсолютно смертоносной"

Американские военные эксперты считают, что ничего похожего на российскую подлодку "Белгород" в США нет.

Американский аналитический ресурс The Washington Free Beacon опубликовал свежий анализ российской атомной подлодки "Белгород", главным оружием которой стали глубоководные аппараты "Посейдон" с ядерной боевой частью. По данным издания, ничего подобного на вооружении ВМС США в данный момент нет и в ближайшее время такие корабли в составе флота не появятся.

В качестве экспертов материала выступили экс-аналитики Пентагона Марк Шнайдер и генерал ВВС Джон Хайтен — командующий стратегическим командованием Вооружённых сил США. Они заключили, что ядерные беспилотники могут нанести гораздо больший урон, чем "весь ядерный потенциал Америки", и Соединённым Штатам нужно срочно пересматривать собственную стратегию "ядерной триады".

Ранее Лайф писал, что АПЛ "Белгород" была спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. К-329 "Белгород" — одна из самых засекреченных субмарин с ядерной энергетической установкой в составе ВМФ России. Её точный облик не раскрывается командованием флота по соображениям безопасности.