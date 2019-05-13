Рассекречен облик новейших подлодок "Борей-А"

Отмечается, что все работы и улучшения проведены в целях снижения шумности и увеличения скрытности субмарин.

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 "Борей" получили новый внешний вид. Первой субмариной, пережившей редизайн, стал подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", испытания которого подходят к концу, сообщают "Известия". Отмечается, что на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми.

Кроме того, с корпуса подводного крейсера исчез "горб" пусковой платформы баллистических ракет с ядерной боевой частью. Сообщается, что такие изменения улучшают ходовые качества подлодки, а также существенно снижают шумность при движении под водой. Окончательный внешний вид последующих подлодок серии "Борей-А" будет выбран после сравнительных испытаний двух кораблей. Эксперты полагают, что "сглаживания" габаритов подлодки удалось добиться с помощью применения новейших технологий и оборудования.