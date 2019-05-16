Просто повезло. Украинских моряков могли расстрелять за нарушение границы

Просьба госсекретаря Помпео освободить украинских моряков была встречена неоднозначно. За попытку пересечения государственной границы в США можно не только сесть в тюрьму, но и лишиться жизни.

Закон работает, но не для всех

В 1965 году был утверждён закон Immigration and Nationality Act (INA), согласно которому незаконное пересечение границы США каралось уголовным делом и тюремным сроком на два года. Правда, к такому наказанию привлекались лишь те нелегалы, которые попадались на территории США с тяжкими и особо тяжкими преступлениями и были уличены в повторном пересечении границы.

Но такие гуманные меры касаются лишь тех, кто пытается пересечь границу США по суше. Нарушителей морской границы обычно "принимает" береговая охрана США и зачастую не без стрельбы. Главная проблема военизированной службы — наркотрафик, борьба с которым идёт 24 часа в сутки. Процесс остановки нарушителей выглядит просто: сначала скоростной катер засекают средства обнаружения, ещё через пару минут данные о курсе и скорости движения передают на ближайший корабль береговой охраны. Если попытки связаться с нарушителем остаются безуспешными, в дело вступают вертолёты.

Применяют оружие американские пограничники по усмотрению — достаточно малейшего подозрения, что на судне есть оружие. В этом смысле они действуют так же, как полицейские, и принцип "шаг влево — расстрел" здесь работает как часы. Если бы украинские моряки решили протестировать реакцию американских военных, то бронекатера, на которых ВМСУ пытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море, просто пустили бы ко дну как особо опасных нарушителей.

"Дави его, ***"

Если сравнивать действия российских пограничников с американскими коллегами, то украинских моряков, которые решили нарушить морскую границу России и наплевать на все международные нормы, лишь слегка напугали, а "речные линкоры" под названием "Гюрза" лишь слегка подрихтовали корпусами кораблей. В принципе пограничники имели право открыть огонь, поскольку украинские моряки специально нарушили правила прохода кораблей по Керчь-Еникальскому каналу.

Фокус в том, что при преследовании кораблей ВМС Украины российские пограничники неоднократно пытались вызвать по радиосвязи украинские корабли в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. В частности, от нарушителей требовали немедленно покинуть территориальные воды Российской Федерации.

В ЦОС ФСБ позднее сообщили, что украинские моряки, несмотря на попытки нарушения границы России, прекрасно знали, какие правила движения кораблей нужно соблюдать. Обнаруженные на кораблях документы позволили установить, что старшему группы кораблей была поставлена задача осуществить переход из Одессы в Бердянск скрытным порядком, минуя береговые и морские посты наблюдения ЧФ и береговой охраны ФСБ.

Порядок действий

Ну и самое главное — украинские катера представляли прямую угрозу кораблям береговой охраны ФСБ. Госсекретарь Помпео, который "замолвил словечко" за украинских военных, наверняка об этом знал. Скорее всего, бывший директор ЦРУ знал и о том, что в случае любой угрозы пограничники в США сразу открывают огонь на поражение и в лучшем случае должны и обязаны лишить судно хода, а нарушителей — нейтрализовать.

У российских пограничников были все основания открыть огонь по украинским катерам. Говорить об этом можно, хотя бы основываясь на материалах ЦОС ФСБ. Судя по предоставленным данным, украинские моряки не только расчехлили 30-мм пушки и пулемёты, но и додумались развернуть вооружение в сторону российских кораблей. В сумме с попыткой прорваться такая воинственность получила достойный и профессиональный отпор строго по инструкции.

Была ли возможность затопить украинские катера? Безусловно. Российские сторожевики проекта 22460 оснащены артиллерийскими комплексами АК-630, скорострельность которых составляет 5 тыс. выстрелов в минуту. Учитывая параметры бронекорпусов украинских катеров "Гюрза", одной даже очень короткой очереди 30-мм орудия хватило бы для того, чтобы "распилить" речной кораблик надвое. Поэтому украинские моряки и те, кто фактически отправил их на убой, должны быть благодарны за то, что никто из моряков ВМСУ не простился с жизнью.

Пенять в сторону "друзей" за океаном не стоит. Там с нарушителями государственной границы с оружием, да ещё и явными намерениями "показать силу" не церемонятся и сразу отправляют на дно.