Молот для НАТО. Россия начинает закупки истребителей Су-57

В рамках авиасалона МАКС-2019 может быть подписан первый крупный контракт на серийное производство российских истребителей пятого поколения. Лайф разбирался, как закупка истребителей изменит российские ВКС.

Полностью готов к боевой работе

После нескольких лет испытаний, проверок и доработок истребители Су-57, разработанные в рамках создания перспективного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) отправляются в серийное производство. Согласно открытым данным, до 2028 года в строевые части ВКС России поступит не менее 76 таких машин. Машины сменят истребители предыдущего поколения в трёх авиационных полках.

Немалую роль в насыщении ВКС современной техникой сыграла промышленность — в ходе совещания в Ахтубинске президент России Владимир Путин отметил, что благодаря специалистам в области авиации удалось снизить стоимость Су-57 на двадцать процентов. Это решение укладывается в общий вектор развития, ранее озвученный на совещании в Сочи. Тогда Путин отметил, что необходимо активно развивать Воздушно-космические силы с учётом их возрастающей роли.

Первая партия Су-57 поступит в войска с двигателями АЛ-41Ф-1 — агрегатами, которые созданы специально под новый самолёт в ОКБ им. Люльки. Всего в ходе опытно-конструкторских работ в ОКБ собрали 38 двигателей, 30 из которых предназначались для лётных испытаний самолёта и показали феноменальную отдачу и эффективность.

Дальше — лучше

Первая промышленная партия Су-57 будет выполнять ту же роль, что и танки "Армата", отправленные в войска. Истребители пятого поколения будут испытывать на предельных режимах, но, в отличие от сухопутной техники, Су-57 будет выполнять задачи не только в обычных климатических зонах — источники Лайфа в Минобороны отмечают, что машина может отправиться не только в Сирию, но и приступить к боевому патрулированию в Арктике.

При этом отмечается, что первая партия истребителей будет передана в войска с двигателями первого этапа. Вторая и последующие партии будут отгружаться с двигателями второго этапа "Изделие-30", который полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к истребителям пятого поколения — полёт на сверхзвуке без использования форсажной камеры и пониженный расход топлива.

Решился и главный вопрос относительно численности Су-57 в войсках — этот самолёт будет массовым, но выполнять будет строго определённую работу и не в одиночку. Военный обозреватель Илья Крамник отметил, что для полноценного противодействия вероятному противнику не нужны тысячи истребителей пятого поколения. По его мнению, нужно стремиться не к полному уничтожению противника, а к необходимости исключить для потенциального оппонента "дешёвые" победы.

Небольшое количество самолетов пятого поколения в составе группировки из других современных машин, при поддержке заправщиков, летающих радаров и всей необходимой инфраструктуры, могут решить эту задачу Илья Крамник

Универсальный солдат

Повышенное внимание к Су-57 легко объяснить. Этот самолёт аналогично перспективной бронетехнике на платформе "Армата" должен заменить и дополнить уже стоящую на вооружении технику. Для того чтобы ПАК ФА сразу вписался в существующую систему, не только готовится масштабная программа перевооружения, в ходе которой истребители получат гиперзвуковые крылатые ракеты (аналогичные комплексам "Кинжал"), но и подготовка военных аэродромов на территории России.

Важно и другое. На фоне перехода в войска истребителей пятого поколения возрастёт спрос и на (теперь уже) "вспомогательные" машины — истребители Су-30 и Су-35, которые охотно покупают за рубежом. После того как первая партия Су-57 будет передана в войска, вопрос о противовесе американским истребителям F-35 и другим машинам четвёртого поколения, имеющимся на вооружении стран НАТО, будет окончательно закрыт — со стороны России любую угрозу будет купировать подготовленная и современная воздушная группировка с боевым опытом и умением решать самые разные задачи — от перехвата воздушных судов и беспилотников до уничтожения стратегически важных целей.