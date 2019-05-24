Электронные мозги. Американцы научат F-35 воевать как российский ПАК ФА

Второй мозг, третий глаз — как только не называли боевой комплекс, который помогает лётчику вести воздушный бой. Последние несколько лет разработкой такой системы занимались в США, долгое время американские специалисты считались лидерами в этом направлении. Однако на самом деле американцы даже не догоняют, а только начинают работу над таким устройством.

Первая между крыльев

После того как в мир авиации пришла электроника, сам принцип управления самолётом кардинально поменялся. Отказ от массивных рычагов и тяжёлых ручек управления стал возможен благодаря электродистанционной системе управления (ЭДСУ), или FBW (Fly By Wire). Первую полноценную ЭДСУ получил американский бомбардировщик палубного базирования А-5 Vigilante — крайне необычная машина, управлять которой без электроники было практически нельзя.

Первый "киберштурман" в отечественной авиации был добавлен к системе управления дальнего бомбардировщика Ту-22. Особенность машины состояла в том, что при полётах на высоких скоростях штурвал мог самостоятельно отклоняться из-за нагрева механизмов управления. Ситуация неоднократно доходила до чрезвычайных происшествий — во время обычного полёта самолёт сваливался в штопор и вывести его из этого режима было крайне тяжело.

Внедрение ЭДСУ и небольшая модернизация позволили практически полностью решить эту проблему. В тот момент, когда электронный мозг, встроенный в контур управления, замечал проблему, отдавалась команда на коррекцию и самолёт спокойно летел дальше без вмешательства экипажа.

Прокачали электронику

Первым самолётом с полностью автономной ЭДСУ стал советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Этот комплекс, основой для которого стал электронный мозг нового поколения, получил четырёхкратное резервирование. Говоря простым языком, вероятность возникновения аварии из-за отказа ЭДСУ оказалась меньше одной десятитысячной процента. Позднее эту систему заставили работать не просто как помощника для полёта, а как полноценную боевую машину внутри истребителя. Отечественные Су-27, Су-35 и Су-30, американские F-15, F-16 и F-22 с тех пор оснащались разными вариантами ЭДСУ, данные с которой в том или ином виде отображались на многофункциональных дисплеях и нашлемном экране.

Качественно новым решением стала система управления, представленная в истребителе Су-57. Концерн КРЭТ смог сделать то, чего на протяжении многих лет не удавалось ведущим производителям авиационной техники. Слово "впервые" будет встречаться очень часто, если оценивать эффективность российского ПАК ФА с точки зрения электронных компонентов. После того как российская микроэлектроника начала оживать, отечественные разработчики смогли наделить Су-57 возможностью вести бой в автоматическом режиме. Пилоту отводится лишь роль оператора вооружений, но и это ненадолго. Источник Лайф в оборонном комплексе уточнил, что о полной передаче прав искусственному интеллекту речи пока не идёт.

Эти возможности истребителя не афишируют. Пока пилот может выбирать оружие и проводить пуски, но система сама оценивает опасность целей, выдаёт очерёдность поражения на качественно ином уровне и сама контролирует результат Оборонно-промышленный комплекс

Воздушные догонялки

Американцы пошли другим путём. Готового боевого ассистента, все данные с которого выводятся на дисплей в шлеме лётчика, у американцев пока нет. В истребителях пятого поколения F-35 установлена своеобразная система курсовой устойчивости, которая облегчает пилотирование истребителя, но полноценной боевой системой её нельзя назвать даже с большой натяжкой. Для того чтобы лётчик мог спокойно применять оружие, специально для А-35 компания Rockwell Collins разработала уникальный шлем, стоимость которого вплотную приближается к $700 тыс.

Фактически это устройство позволяет провести сопряжение лётчика и бортовых систем. Нашлемный указатель позволяет даже включать режим "картинка в картинке" — лётчик может использовать тепловизор или инфракрасную камеру в нужный момент. Но все операции при этом пилот проводит сам, а режим автоматической атаки, исходя из приоритетности целей, пока не реализован. Аналог российской системе управления воздушным боем находится только в разработке. Система получила рабочее название Air Combat Evolution, или АСЕ, и ориентирована на сверхсложные ситуации, проанализировать которые за доли секунды лётчик не в состоянии.

Разработку курирует Агентство перспективных исследований Минобороны США (DARPA), а кроме Rockwell Collins, над проектом трудятся Lockheed, Boeing, General Dynamics и Raytheon. Данные из открытых источников позволяют сделать вывод, что готового решения, несмотря на десятки миллионов уже вложенных в программу долларов, пока нет. Для того чтобы наверстать упущенное, разработчики из США решили "прокачать" не только шлем лётчика, который планируют оснастить нейросетью, но и сам самолёт.

Что касается отечественного истребителя Су-57, то расширенные возможности для лётчика по уничтожению целей оказались доступны сразу после того, как первая машина прошла серию наземных испытаний. Таким образом ПАК ФА, который постоянно пытаются заклеймить как безнадёжно устаревшую машину, опередил в своём развитии все существующие самолёты на 5–10 лет.