Бездарей отсеют, больных вылечат. Минобороны ужесточит требования к призывникам

Теперь в личных делах и медицинских картах призывников будут копаться так же, как при собеседовании в ФСБ. Отсрочку от армии придётся обосновывать в нескольких инстанциях.

Подметатели луж

В скором времени кантование снега, нарезка льда кубиками и подметание луж личным составом прекратятся навсегда. После того как объявленный Верховным главнокомандующим переход к более профессиональной армии начал обретать конкретные очертания, армия из суровой школы жизни постепенно начала превращаться в санаторий. Стоит заметить, что это же касается и так называемых генеральских дач, на строительство которых солдат вывозили в 90-е годы.

Для некоторых людей, кто совсем не знаком с воинской службой, поясним. Раньше всю бытовую работу выполняли сами солдаты. Уборка казарм, приготовление пищи, содержание территории части в надлежащем состоянии — всё это делалось своими силами и часто, что уж греха таить, не вполне разумно. После прихода на должность министра обороны Анатолия Сердюкова вся система начала меняться — солдат отправили учиться военному делу настоящим образом, а всю бытовую работу отдали на откуп гражданским.

Постепенное увеличение числа контрактников на воинской службе привело к тому, что огромная армия стала не нужна, а все боевые задачи начали решаться меньшими силами с наилучшим качеством. Это, в свою очередь, наложило отпечаток и на процесс призыва в Вооружённые силы.

Бездари никому не нужны

Уже не один раз после начала призыва на воинскую службу случались коррупционные скандалы, не вполне типичные для начальников военкоматов. Вместо того чтобы "отмазывать" призывников от воинской службы за деньги, военкомы и начальники медкомиссий начали брать взятки за попадание призывника на службу в хорошую часть, к хорошему командиру и так далее по списку. В октябре 2017 года Владимир Путин даже заявил, что в недалёком будущем призыв на срочную службу станет неактуальным.

Связано это в первую очередь с растущим количеством автоматизированных процессов, которые упрощают и ускоряют ведение боевых действий. При таком подходе никакого повторения потерь на уровне Великой Отечественной не будет, но и побеждать в будущих сражениях с помощью Ивана, имеющего пять классов образования и опыт в ломании кирпичей головой, уже не получится.

В современной войне выигрывает тот, кто способен обучаться и быть на острие прогресса. Как отмечают источники Лайфа в Минобороны, именно по этой причине у военного ведомства возник прямой интерес в призыве на воинскую службу молодых парней, способных быстро разбираться в сложной технике, умеющих если и не читать схемы устройств на лету, то хотя бы понимающих, что такое физика и компьютерные программы, и как всё это работает на практике.

По этому направлению, кстати, ведётся масштабная работа. Есть сведения, что данные на одарённых детей попадают на стол к военкомам ещё до получения приписных удостоверений — промежуточной "бумаги" между окончанием школы и получением военного билета.

Откосить станет сложнее

Армия стала приличным социальным лифтом для большого количества людей, однако умение сгибать металлический лом в "бублик" военным нужно не так сильно, как способность "кодить" на трёх языках программирования или умение анализировать данные с электронных карт. И хотя главы ведомств Генштаба отмечают, что ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен, малолетние рецидивисты и постоянные "клиенты" залов суда в армию уже не попадут.

Отказ от прохождения службы в нормальных условиях и выдачи "путёвки в жизнь" грозит и тем, кто злоупотреблял даже лёгкими наркотиками, — на этапе проверок теперь будут проводить общий анализ крови, из которого станут очевидны все вредные пристрастия призывника. Как стало известно, Минобороны также предлагает главам субъектов Федерации законодательно утвердить организации, которые смогут заниматься определением годности граждан к военной службе, если в военкомате это сделать не представляется возможным.

Проще говоря, обычного призывника ждёт трёхэтапная проверка физического и психического здоровья — сначала сбор данных из больницы, затем военкомат, далее (при необходимости) военкомат может направить его на повторное (глубокое) обследование, которое фактически станет последней инстанцией. Проект поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе" направлен на одно — если состояние здоровья или учёба являются причинами, по которым в армии служить нельзя, то так тому и быть. В общем и целом становится очевидно, что военные окончательно переходят на подбор уникальных, особо ценных кадров и на отсечение всех остальных.