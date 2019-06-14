Вторая "пробирка Пауэлла". США готовят повод для нападения на Иран

Атака на два танкера с нефтью в Оманском заливе была расценена в США как агрессия со стороны Ирана. В качестве доказательства вины Тегерана американцы показали видео, на котором нельзя различить принадлежность людей к той или иной стране.

Нападение дилетантов

Хронология событий с раннего утра 13 июня такова: неизвестные люди атаковали в Оманском заливе два гружённых нефтью корабля. Первый — Front Altair — ходит под флагом Норвегии. Второй — Kokuka Courageous — вошёл в Оманский залив под флагом Панамы. Почти сразу после этого инцидента в адрес официального Тегерана посыпались угрозы и обвинения со стороны США. По просьбе Соединённых Штатов вопрос даже вынесли на обсуждение Совбеза ООН, правда, председатель СБ ООН и постоянный представитель Кувейта Мансур Аль-Отаиби сообщил, что заинтересованные страны проведут собственные расследования.

В качестве доказательства обвинений США представили видеозапись, на которой якобы изображён иранский катер типа "Гашти", принадлежащий Корпусу стражей исламской революции. Однако видеозапись, как отмечает в беседе с Лайфом эксперт по Ближнему Востоку аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Фархад Ибрагимов, не позволяет установить, кому именно принадлежит этот катер.

Вся эта история очень грубая провокация. Нет никаких чётких фактов, непонятно вообще, что за люди рядом с танкером находятся и когда всё это снято. Поэтому Иран совершенно справедливо все обвинения отвергает Фархад Ибрагимов

Кроме того, стоит учитывать, что ВМС Ирана располагают быстроходными катерами с тяжёлым вооружением и в случае нарушения морской границы могут отправить их на перехват любого корабля. Даже если допустить самую незначительную вероятность причастности ВМС Ирана к инциденту, всё равно возникает вопрос: ЗАЧЕМ отправлять в сторону огромного танкера судно, которое больше похоже на рыбацкую шхуну, чем на боевой корабль?

На таких лодках сомалийские пираты пытаются взять на абордаж корабли в Баб-эль-Мандебском проливе, и в случае обнаружения такое судно можно легко "развернуть обратно" с помощью стрелкового оружия.

Игра мускулами или глупость?

Стоит сразу заметить, что Иран не имеет никаких оснований и вменяемых причин для того, чтобы проводить такие провокации прямо возле собственных границ. Международная обстановка и так не в пользу этой страны: санкции со стороны США и Евросоюза, выход американцев из ядерной сделки в одностороннем порядке и другие (правда, ничем не подтверждённые) претензии со стороны Америки и ее ближайших союзников. Как вишенка на торте назревающего конфликта — заявления Трампа о том, что возможность удара по Ирану "сохраняется всегда".

Если сравнивать эту историю с бытовыми ситуациями, то Иран в глазах Соединённых Штатов выглядит как человек в пороховом погребе с полным коробком спичек и канистрой бензина для верности. Аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Фархад Ибрагимов отметил, что сейчас Соединённые Штаты и Дональд Трамп лично делают всё, чтобы доказать виновность Ирана любыми путями, включая подлог и фальсификацию доказательств.

Ядерные переговоры с Ираном США провалили, любые попытки дипломатии провалили тоже. История такая, что США хотят навязать Ирану собственные условия существования. Иранцы, естественно, будут против Фархад Ибрагимов

Рассматривая осложнение обстановки вокруг Ирана, стоит помнить и другое: свои главные угрозы правительство Ирана по-прежнему не реализовало, сознавая их необратимость. Начальник генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Мохаммад Багери заявил, что Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив, если только его не вынудят к этому "враждебные силы".

Угрожать войной лучше, чем на самом деле воевать

Видеозапись с непонятным катером и непонятной геолокацией лишний раз породила вопросы относительно качества американских доказательств. Со времён "пробирки Пауэлла", после которой началось вооружённое вторжение в Ирак, американские специалисты-разведчики, видимо, не обзавелись высококачественной фото- и видеоаппаратурой. Однако доказательства президентам США не нужны: ни Джордж Буш — младший, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не нуждались в консультациях, когда принимали решения о начале войны.

После атаки на танкеры, которые, к слову, не принадлежат и не принадлежали американским компаниям, США направили в район Оманского залива эсминец с крылатыми ракетами. Ну так, на всякий случай. При этом ведущие СМИ страны по-прежнему молчат: FOX, CNBC, Reuters, NYT не опубликовали никаких "сенсационных доказательств" причастности иранских военных к атаке на танкеры. Единственное нечёткое видео с катером непонятного происхождения загружено на YouTube с аккаунта Военно-морского института США — некоммерческой частной организации, главное направление которой — аналитика. Именно эти доказательства и легли в основу обвинений в адрес Ирана.

При этом многочисленные "утечки" из англоязычных источников постоянно путаются в показаниях. Сначала танкеры загорелись после попадания торпеды, и только потом появилось видео, на котором неизвестные люди пытаются снять (ЗАЧЕМ?) с правого борта танкера мину непонятной конструкции.

Всё это, по мнению специалистов, выглядит как совершенно откровенная и грубая провокация, которая напоминает инцидент в Тонкинском заливе (после него США напали на Вьетнам) и выступление Колина Пауэлла с пробиркой в ООН одновременно. Эксперт по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов отметил, что даже такое качество "улик" против Ирана устраивает США.