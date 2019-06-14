Эксперт: Иран пытаются подставить

Военный эксперт Юрий Лямин подробно разобрал видео, опубликованное американскими специалистами. На нём, как утверждают в США, зафиксирован факт минирования танкера в Оманском заливе.

В США опубликовали видеозапись, на которой "представлены" иранские военные, якобы снимающие с танкера Kokuka Courageous мину. Видео вместе с заявлением распространило Центральное командование США. Военный эксперт Юрий Лямин проанализировал видеозапись и в беседе с Лайфом сравнил катер на фото и суда, которыми располагают иранские военные.

— Катер, который американцы показали на видео, действительно очень похож на патрульные катера КСИР типа Gashti. Обычно на них устанавливается вооружение, но катер на видео его лишён. Вероятно, это модификация для спасательных работ. Корма, носовая часть и надстройка катера на видео и катеров, принадлежащих Ирану, схожи, — сказал Лямин.

Кроме того, эксперт отметил также, что в районе инцидента присутствовал боевой корабль ВМС США, а действия американских военных вызывают множество вопросов.

ВМС США заявляют, что неразорвавшаяся мина была установлена на втором пострадавшем танкере — Kokuka Courageous. При этом заявления о пожаре правдивы только для одного танкера — Front Altair. Пожар, по словам экспертов, хорошо видно на видео, снятом иранскими ВМС.

— Главный вопрос заключается в том, что если американские военные знали местонахождение мины и кадр с эвакуацией экипажа был сделан рядом с находившимся эсминцем Bainbridge (DDG-96), то почему, сознавая опасность взрыва, ВМС США сами не сняли эту мину с корпуса? — отметил Лямин.

Эксперт заметил, что видео с якобы "снятием мины" распространили именно американские ВМС, а процесс эвакуации экипажа танкера снимали особым образом и специально могли подать как "разминирование". В качестве доказательства своей версии ВМС США опубликовали эту видеозапись.

— Скорее всего, это съёмка с беспилотника. С того же эсминца или какого-нибудь другого беспилотника. Картинка обрезана так, что никаких данных для опознания корабля нет, — пояснил эксперт.

Кроме того, эксперт отметил, что у Тегерана есть и враги, которые готовы пойти на многое, чтобы спровоцировать войну против Ирана. Ради этого, по мнению Лямина, они вполне могли устроить такую провокацию.

Дополнительно к видеозаписи ВМС США опубликовали фотографию танкера Kokuka Courageous с кормовой части. По мнению Юрия Лямина, этот снимок американские военные позиционируют как одно из доказательств, что на корпус корабля действительно было прикреплено взрывное устройство.

Большое количество вопросов, которые вызывают опубликованные американскими военными материалы, не позволяет сделать каких-либо определённых выводов о произошедшем в Оманском заливе.

Однако это не помешало президенту США всё же сделать такие выводы. 14 июня стало известно, что президент США обвинил Иран в нападении на танкеры.