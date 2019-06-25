Военным впервые показали боевого робота "Паладин" на базе БМП-3

Машина может самостоятельно открывать огонь по противнику и применять оружие разного калибра.

В рамках закрытой презентации на форуме "Армия-2019" посетителям показали демонстрационный образец беспилотной боевой машины "Паладин", созданной на базе БМП-3, сообщает телеканал "Звезда". Как и пилотируемый аналог, машина создана для огневой поддержки и переброски личного состава. От пилотируемого аналога взяли и вооружение — в боевом модуле машины размещены 30-мм скорострельная пушка и 100-мм орудие.

Отмечается, что "Паладин" в автономном режиме может самостоятельно просчитывать маршрут и двигаться к точке, которую предварительно указал оператор. В дополнение к автономным системам в комплексе полностью сохранена возможность управления штатным экипажем в случае необходимости.