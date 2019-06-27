От "Катюши" до системы "Град". Оружие, которое изменило мир

Реактивные системы залпового огня — оружие, которое навсегда вписано в историю. С 1941 года смертоносные комплексы постоянно совершенствовались и сейчас достигли своего технологического пика.

Первый из первых

27 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны две опытные установки БМ-13. Оружие нового типа разрабатывалось в строжайшей тайне и создавалось с единственной целью — ускорить уничтожение противника, вторгнувшегося на территорию СССР. Первое боевое применение нового ракетного оружия состоялось через неделю.

4 июля 1941 года в 10 часов утра батарея реактивных миномётов капитана Флёрова нанесла удар по скоплению вражеских войск и техники на железнодорожном узле города Орша.

Крещение огнём нового отечественного оружия признали успешным — все объекты вермахта, включая технику, были сожжены всего за несколько минут. И Красной армии удалось ненадолго задержать продвижение противника. Из-за условий первого боевого применения на крутом склоне комплексу присвоили неофициальное название "Катюша", взятое из песни советского композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского.

Ракетный комплекс, наречённый "Катюшей", солдаты вермахта называли "орган Сталина" — за сходство в звучании музыкального инструмента и свиста, издаваемого реактивными снарядами во время полёта.

Правильный подход

После того как Великая Отечественная закончилась, реактивная артиллерия стала быстро развиваться. И хотя в послевоенный период было создано несколько модификаций БМ-13, полноценный "наследник Катюши" появился лишь в 1960 году. Развитием этого направления стала реактивная система залпового огня "Град", получившая своё прозвище за умение накрывать огнём огромные площади. За один залп БМ-21 уничтожает всё живое на площади в 145 тысяч квадратных метров — это 20 футбольных полей стандартного размера.

Дальность пуска "Катюши" долгое время не устраивала военных. В БМ-21 "Град" эту проблему удалось частично решить. Первая опытная версия "Град" стреляла на 35 километров, а в серийное производство отправился комплекс, запускающий снаряды на дальность в 40 километров. Но и этого советским ракетчикам показалось мало. Для того чтобы увеличить эффект от применения реактивной артиллерии, был создан ракетный комплекс "Ураган" с реактивными снарядами калибра 220 мм.

Правильность подхода к созданию такой техники удалось подтвердить после первых же стрельб. После испытаний комплекса выяснилось, что в пересчёте на один залп "Ураган" оказался почти в три раза эффективнее, чем "Град". Площадь поражения с одного залпа составила 426 тысяч квадратных метров — 56 футбольных полей.

Первый после Бога

За разрушительный эффект отечественные комплексы прозвали самым страшным оружием после ядерного. Однако это не значит, что работу над уникальным оружием прекратили. Для замены РСЗО "Ураган" в конце 80-х разработали ещё более смертоносную систему под названием "Смерч". При сопоставимых размерах новый комплекс получил новый калибр — теперь вместо 220-миллиметровых в пусковые контейнеры заряжаются 300-миллиметровые снаряды. Без существенного увеличения габаритов удалось значительно расширить площадь поражения.

"Смерч" вполне заслуженно получил своё название — после него только тишина. За один залп этот комплекс может "перепахать" реактивными снарядами 645 тысяч квадратных метров — это площадь, сопоставимая с размерами 86 футбольных полей. Таких характеристик достигает не всякое ядерное оружие тактического уровня.

Для этого комплекса разработали и специальный снаряд-разведчик. Выпускается он с тех же пусковых, что и обычные реактивные снаряды. Внутри контейнера — небольшой беспилотник, который барражирует над целью и может в режиме реального времени корректировать стрельбу артиллерии.

Выжигатель земли

Правда, площадное поражение целей, как выяснилось, военным нужно лишь в исключительных случаях. Чаще востребованы системы, способные максимально плотным огнём накрывать небольшие пятачки, занятые противником. Для замены комплексов "Град" и "Смерч" в России уже создали комплекс "Торнадо-Г", который похож на своих знаменитых предков лишь внешне. Всё, что скрыто внутри, разработано с нуля.

В отличие от систем предыдущего поколения, "Торнадо-Г" — полностью цифровой комплекс с собственной системой наведения. Максимально возможную точность при попадании теперь обеспечивает система ГЛОНАСС, и реактивные снаряды ложатся максимально аккуратно. При этом боевые возможности "Торнадо-Г" существенно выше, чем у комплексов "Град", "Ураган" и "Смерч". Полный залп расчёта может уничтожить противника на площади 672 тысячи квадратных метров — почти 90 футбольных полей.

Ни в одной стране мира, в том числе и в Соединённых Штатах, аналогичных систем как по дальности, так и по площади поражения не создано до сих пор.