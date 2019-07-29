Люди особого назначения. Спецназу "Альфа" — 45 лет

В это подразделение попадает один человека из ста. Их учат действовать в любой ситуации. О том, кто служит в "Альфе" и как попасть в самый закрытый спецназ, читайте в материале Лайфа.

29 июля 1974 года при Комитете государственной безопасности СССР появилось новое спецподразделение — управление А, которое позднее развилось до подразделения особого назначения. Элитность работы подчеркнули с самого начала — в группу зачислялись только офицеры, имеющие особые навыки работы в особых условиях.

Сначала в группу А набирали офицеров из соседних отделов В ней служили специалисты по наружному и скрытому наблюдению, способные создавать любую подслушивающую технику Фото © Wikipedia

Первую группу специального назначения в составе управления А обучали дважды. Первый раз — после формирования, второй — после теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы убили 11 членов израильской олимпийской сборной.

После теракта стало очевидно, что советскому спецназу нужна особая подготовка Офицеров группы А с самого начала обучали для противодействия террористам, а главной целью была защита мирных граждан Фото © Ираклия Чохонелидзе (Фотохроника ТАСС)

Изначально спецназ КГБ СССР готовили для обеспечения безопасности на Олимпиаде 1980 года в Москве, но первое боевое крещение состоялось за год до проведения спортивных соревнований. В 1979 году спецназ КГБ СССР принял участие в операции "Шторм-333", больше известной как штурм дворца Амина в Афганистане. В этой операции бойцы спецназа действовали вместе с бойцами 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка и "мусульманского батальона".

В группы "Зенит" и "Гром" на момент штурма были зачислены всего 54 человека Целью операции стал Хафизулла Амин — афганский лидер, внезапно начавший активно сотрудничать с США Фото © Wikipedia

На выполнение боевой задачи спецназу потребовалось всего 43 минуты. При этом бойцам удалось не только захватить подходы к дворцу, расположенному на высоком холме, но и ликвидировать подкрепление, отправленное к Амину американскими военными советниками.

"Шторм-333" стала эталонной операцией войск специального назначения Общие потери спецназа и армейских подразделений составили всего 25 человек. Противник при этом потерял до 500 человек убитыми Фото © Спецназ России

Первое в истории советского спецназа освобождение школы с участием спецназа управления А состоялось в 1981 году. В декабре двое дезертиров из воинской части захватили 25 учеников обычной школы в городе Сарапул. Как только об инциденте доложили в Москву, руководитель КГБ СССР Андропов лично отдал приказ о переброске офицеров группы А в Сарапул.

Освобождение заложников провели без единого выстрела и без жертв Одного из дезертиров специалисты управления А уговорили сдаться, второго дезертира нейтрализовали в ходе рукопашного боя Фото © Ираклия Чохонелидзе (Фотохроника ТАСС)

С начала 90-х годов у группы А, которую с лёгкой руки журналистов назвали "Альфой", начинается особенно горячая пора. Психопаты-одиночки и террористы, финансируемые из-за рубежа, совершают ряд терактов, и "Альфа" занимается ликвидацией наиболее опасных преступников. В 1986 году оперативники управления А провели один из самых быстрых штурмов в истории контртеррористических операций.

На штурм самолёта Ту-134Б на аэродроме в Уфе потребовалось всего восемь секунд Один из двух захвативших самолёт дезертиров был убит сразу, второго взяли живым, и позднее суд приговорил его к расстрелу Фото © Медиакорсеть

"Альфа" — самое результативное подразделение специального назначения в мире. Согласно открытым данным, специалисты управления в большинстве случаев предпочитают психологические методы воздействия на боевиков применению оружия.

Количество спасённых гражданских только до 1995 года превышает две тыс. человек В 90-х профиль работы "Альфы" меняется — на смену освобождению заложников на транспорте приходят операции против боевиков Фото © Ираклия Чохонелидзе (Фотохроника ТАСС)

В 1995 году "Альфа" принимает участие в одной из самых сложных контртеррористических операций — освобождении заложников в Будённовской больнице, захваченной боевиками Шамиля Басаева.

В ходе штурма трое офицеров управления погибли, ещё 15 получили тяжёлые ранения Более 1200 гражданских, включая персонал больницы, были спасены и эвакуированы Фото © Wikipedia

В конце 90-х и начале 2000-х годов "Альфа" активно принимает участие в обезвреживании хорошо подготовленных терактов. Среди самых громких — захват заложников в театральном центре на Дубровке. О подготовке и штурме Лайфу подробно рассказывал один из офицеров Центра специального назначения ФСБ. Ещё через два года сотрудники "Альфы" принимают участие в освобождении захваченной боевиками школы в Беслане. Всего за 45 лет службы погибло 32 офицера отряда.

В Беслане "Альфа" понесла самые крупные потери за всю историю подразделения Десять офицеров погибли при спасении детей из горящей школы, ещё 23 человека получили тяжёлые ранения Фото © ИТАР-ТАСС / Газета "Северная Осетия

Кадры решают всё. Поэтому попасть в "Альфу", по словам одного из офицеров ЦСН ФСБ, могут единицы. Добровольцев и паталогических храбрецов в спецназ не берут, а тех, кто соответствует требованиям, всегда приглашают.

Средний возраст для поступления на службу в подразделение — от 25 лет На идеальное здоровье смотрят, но профессиональные навыки и иностранные языки, умение быть психологом и переговорщиком тоже важны Фото © В.Кузьмин/Спецназ

Источник Лайфа в ЦСН ФСБ отметил, что попасть в "Альфу" можно из любого подразделения специального назначения, входящего в состав МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.

Особое внимание при изучении кандидатов уделяется способности обучаться Не менее ста видов оружия и спецсредств зачисленному в "Альфу" сотруднику придётся изучить только в первые шесть месяцев службы Фото © Олег Власов (Фотохроника ТАСС)

Подразделения ЦСН ФСБ, в частности, "Альфа" — одни из самых хорошо вооружённых. В последние годы в самое закрытое спецподразделение страны набирают операторов БПЛА, специалистов по воздушной разведке и разминированию. Зарплаты сотрудников — от 150 до 450 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в "Альфе" и ЦСН ФСБ вообще активно поощряют постоянное обучение.

Зарплата и премии напрямую зависят от количества специальных курсов Чем больше прыжков с парашютом и сданных экзаменов по боевой подготовке — тем быстрее сотрудники продвигаются по службе Фото © Константин Лазарев / Спецназ

Лучший мировой опыт по борьбе с терроризмом бойцы "Альфы" активно перенимают у зарубежных спецслужб. И наоборот — зарубежные специалисты изучают боевой опыт российского спецназа для работы на территории собственных стран.

Инструкторы "Альфы" — бывшие армейские специалисты широкого профиля Опыт ЦСН ФСБ пристально изучают немецкий спецназ GSG, французский RAID и GIGN, американский SWAT, бразильский BOPE и другие Фото © Flickr/seantyler

Необходимый минимум подготовки для тестирования в "Альфе" почти такой же, как при зачислении в отряд космонавтов. Нужно уметь выживать в дикой природе с одним ножом, различать дикие растения и многое другое.

Физическое тестирование в "Альфу" могут выдержать не все Кросс три километра — менее 11 минут, отжимания — не менее 120 раз, пресс — не менее 100 раз, выпрыгивание со сменой ног — 100 раз Кадр из видео Отряд А Спецназ ФСБ России "Альфа"

Каждое спецподразделение спецназа ФСБ в регионах прочно ассоциируется с "Альфой". Занимаются региональные подразделения ФСБ тем же, чем и центральный аппарат — силовое обеспечение деятельности управлений ФСБ, борьба с мошенничествами и проверка других силовых ведомств.