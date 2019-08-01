Машины не для войны. Русские самолёты и вертолёты спасают Америку от пожаров

Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Однако американские коллеги пока не могут справиться с пожарами у себя дома. Для тушения огня в Калифорнии, и в других регионах страны, США закупили российские самолёты-амфибии Бе-200.

Когда горела Калифорния

Вообще, пожары в южном и крайне приятном для проживания штате — обычное дело. Горят калифорнийские холмы и вся прилегающая территория каждый год, и пожарные из "солнечного штата" не могут справиться с огнём. Прошлогодние пожары в штате — самые разрушительные за всю историю. Только в период с 8 по 12 ноября погиб 31 человек, ещё 200 до сих пор числятся пропавшими без вести. Из охваченных огнём районов было эвакуировано более 250 тыс. человек.

Обычной техники для тушения пожаров не хватает, а головная боль с пожарами разной категории сложности остаётся. К примеру, в 2019 году история с лесными пожарами в США может повториться. Калифорнийская служба пожаротушения и охраны леса в своём фейсбуке постоянно сообщает, что в целях безопасности закрывает целые районы, включая участки, по территории которых проходят автомагистрали.

За один раз выгорают сотни гектаров леса, и остановить стихию американские пожарные пока не могут. Кроме обычных людей свои дома потеряли и многие знаменитости, например актёр Джерард Батлер.

Пожарный не может, армия поможет

С собственной пожарной авиацией в США не очень. Большинство бортов приспособлены к борьбе с пожарами лишь на ограниченной территории. Если бегло взглянуть на авиацию, которую задействуют в США для тушения пожаров, то становится понятно, почему больших разрушений и ущерба не удаётся избежать. Последний раз крупные пожары (в 2007 году) в числе прочей техники тушили летающие лодки Martin JRM Mars, построенные до 1947 года. Немного моложе оказались бывшие военные самолёты S-2 Тгаскег и P-2 Neptune, списанные со службы более 35 лет назад.

Но в определённый момент и "старички" перестали подавать признаки жизни, не говоря уже об эффективности. Тогда власти Калифорнии призвали на помощь Корпус морской пехоты. Военные привезли с собой конвертопланы V-22 Osprey, и только с их помощью удалось более-менее локализовать небольшие очаги возгорания. В случае наиболее крупных и масштабных пожаров к тушению привлекаются транспортные самолёты С-130, внутри отсеков которых устанавливаются специальные ёмкости. Как таковой противопожарной авиации в США нет и, скорее всего, не будет ещё долго. И даже 90 самолётов-амфибий CL-415, построенных более трёх десятков лет назад, не смогут решить проблему.

Своего нет — значит купим... в России!

Санкции санкциями, а когда горит один из самых туристически востребованных штатов, то уже не до шуток. Главная трудность пожарной авиации США, которой по-хорошему давно пора в утиль, — время реагирования. Даже военные V-22 не могут прибыть в район тушения пожара за считанные минуты. В июне 2019 года стало известно, что американская компания Seaplane Global Air Services и ТАНТК им. Г.М. Бериева согласовали проект контракта на поставку десяти самолётов-амфибий Бе-200ЧС — лучших в мире.

Эти машины уже не раз проявляли себя в деле. К примеру, в сентябре 2016 года всего два самолёта-амфибии Бе-200ЧС потушили в Португалии 26 крупных лесных пожаров, в результате чего спасли 13 крупных городов и три национальных парка. Всего за время работы машины сбросили на горящие леса более 1,5 тыс. тонн воды. Самолёты для Соединённых Штатов начнут строить не ранее 2020 года, а пока Бе-200 пригодятся в Сибири. Один из спецбортов уже переброшен в район, где обнаружены наиболее крупные очаги пожаров.

От пожаров спасут только русские

Специалисты в области авиации считают, что после покупки самолётов-амфибий США наверняка заинтересуются и противопожарными вертолётами. С вертолётами Ка-32 американцы могут последовать примеру канадцев. Российские машины летают в Канаде до сих пор, проблем с надёжностью не испытывают, а местные спасатели, шерифы и экстренные службы довольны. Не верите? Можете посмотреть сами.

Помимо канадских пожарных российские вертолёты "распробовали" не только в странах Центральной и Южной Америки, но и в Европе. К примеру, швейцарские спасатели летают в горы в основном на российских вертолётах. Говорят, именно Ка-32 позволяют работать на максимально возможных высотах и предельных режимах.

С помощью этой же машины в горах строят здания, линии электропередачи и многое другое. Кроме швейцарцев Ка-32 используют и южнокорейские пожарные. Отмечается, что камовская машина — средство для работы в чудовищных условиях, где другая техника работать отказывается.

Эти же машины использует и японская служба спасения, береговая охрана, а также ряд других экстренных служб. Собственных, дешёвых в производстве и надёжных одновременно вертолётов в Стране восходящего солнца просто нет. Американскую технику для сложных работ не применяют.

Ка-32 трудятся и в Испании. К примеру, местные спецслужбы задействуют эти вертолёты для облётов протяжённых участков суши и в случае необходимости сразу же тушат пожары. Весь процесс занимает от силы пару часов.

Эти же вертолёты ещё до крупных лесных пожаров в 2016 году купили себе португальские спасатели. Машины постоянно летают, работают и практически не простаивают.