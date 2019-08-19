Диверсанты с двумя образованиями. Как попасть на службу в "Вымпел"?

Управления "В" Центра специального назначения ФСБ долгое время не существовало даже на бумаге. Случайные люди в нём не служат, и даже те, кто уже доказал свой профессионализм, постоянно оттачивают навыки боевой работы. "Вымпел" — квинтэссенция спецназа, диверсантов и агентов под прикрытием.

Идея создать секретный спецназ для нелегальной работы в любой точке мира принадлежит Юрию Дроздову — отцу-основателю советской нелегальной разведки за рубежом. После штурма дворца Амина именно Дроздов предложил сформировать особое подразделение, способное выполнить любую задачу в любой точке мира.

Своим названием самый секретный спецназ в стране обязан первому командиру. В 1979 году капитан 1-го ранга Эвальд Козлов принимал участие в штурме дворца Амина в Афганистане, а уже через два года возглавил элитное и самое закрытое подразделение в СССР. Именно с его подачи Отдельный учебный центр КГБ СССР получил неофициальное морское название "Вымпел".

В первую группу Эвальда Козлова набрали всего несколько сотен человек В этот отряд Козлов набрал как сослуживцев, с которыми уже бывал в бою, так и офицеров из других, "соседних" управлений Фото © wikipedia.org

Кадровая политика была проста — меньше людей, но лучше их качество. Спецподразделение Управления "С" должно было заниматься нелегальной разведкой на гражданских и военных объектах за рубежом. Для этого создали даже специальную программу обучения.

Здоровье как у космонавтов — не единственное, что требовали от кандидатов Предпочтение отдавали тем, кто в совершенстве владеет системами связи, стрелковым оружием и рукопашным боем Фото © wikipedia.org

После того как численность группы было решено увеличить, в "Вымпел" стали набирать из других родов войск. Первыми в "Вымпел" попадали пограничники и офицеры спецподразделений сухопутных войск.

Предпочтение отдавали тем, кто умеет не только воевать Главным требованием для службы в "Вымпеле" стала способность офицеров к обучению и оперативной, агентурной работе в других странах Фото © Виктор Драчев/ТАСС

Для того чтобы нормально работать за рубежом и не быть обнаруженными и, как следствие, убитыми, офицеров Управления "С" учили разным, зачастую противоположным навыкам.

Простым совершением диверсий в тылу противника решили не ограничиваться Активно изучались языки, диалекты, особенности культуры разных народов, а офицеров учили "сливаться" с местным населением Фото © Александр Данилюшин/ИТАР-ТАСС

"Вымпел" превратили в спецназ, офицеры которого изучали не только отечественный, но и весь мировой опыт борьбы с терроризмом и боевой работы вообще.

Офицеры спецназа изучали тактику всех армий и войск мира Кроме армии и спецназа США, Великобритании и Германии, офицеры "Вымпела" изучали опыт индонезийского и чилийского спецназа Фото © Сергей Метелица/ТАСС

После завершения контртеррористической работы в 90-е, которая, как и прежде, была больше похожа на агентурную, "Вымпелу" предрекали более спокойную жизнь. Но в начале "нулевых" офицерам пришлось поработать не по профилю.

Главное испытание для "Вымпела" — теракты на Дубровке и в Беслане В этих операциях офицеры "Вымпела" работали вместе с коллегами из "Альфы" как части Центра специального назначения ФСБ Фото © ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

"Вымпел" по праву считается самым интеллектуальным спецназом в России. Подавляющее большинство офицеров из Управления "В" имеют по два высших образования и учёные степени.

Специальность в этом случае имеет огромное значение Инженеры, химики, тактики, психологи. Бывшие офицеры ФСБ признаются, что проще перечислить науки, которыми вымпеловцы не владеют Фото © Pixabay

"Вымпел" — самое секретное подразделение в России. Неизвестна ни штатная численность сотрудников, ни даже примерная география работы.