Симметричный ответ. Какие ракеты создадут в России для удара по США

Итак, ДРСМД официально закончился. Соединённые Штаты не просто вышли из договора, но и почти сразу показали ракету, которая нарушает все его условия. Президент России Владимир Путин уже поручил профильным ведомствам проработать симметричный ответ. Лайф разбирался, какие ракеты могут создать для ответного удара по США.

Куда будут бить?

Руководство США (как политическое, так и военное) неоднократно заявляло, что компоненты системы ПРО, размещённые в Европе, не угрожают России. На деле вполне ожидаемо всё оказалось совсем не так, и теперь совершенно очевидно, что американцы долгое время лгали всему миру и готовили новую гонку вооружений. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России отметил, что теперь отрицать факт нарушения ДРСМД уже нельзя.

Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные Мк 41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали Владимир Путин

Ровно через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора на военной базе в Калифорнии испытали крылатую ракету "Томагавк", установленную на грузовое шасси. Впрочем, эту ракету можно назвать новой лишь условно. Новая ракета, вероятнее всего, представляет собой улучшенную версию ракеты BGM-109G. Всего с 1982 по 1988 год США развернули несколько ракетных полков в Западной Европе, а общее количество ракет на европейском театре военных действий было доведено до 304.

Сейчас главными целями ответного удара станут пусковые районы в Польше и Румынии. Там, по крайней мере пока, в пусковых контейнерах Мк 41 хранятся противоракеты из "ядерного зонтика" Америки в Европе. Однако всего за несколько часов все боеприпасы можно извлечь, а на их место загрузить крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью пуска до 3,5–4 тыс. километров. Именно по этим районам в случае необходимости будет нанесён первый удар.

Какие ракеты есть у России?

На самом деле ничего нового российским специалистам изобретать не придётся. Как и в США, в России есть наработки по наземным комплексам с крылатыми ракетами. Под действие ДРСМД больше 30 лет назад попал уникальный комплекс с крылатыми ракетами "Рельеф", о котором мы подробно рассказывали в одном из наших текстов. Дальность пуска этих ракет составляла до 3 тыс. километров ещё 30 лет назад, а с учётом современных технологий, экономичных двигателей и сверхэффективного топлива такие ракеты спокойно преодолеют и 4 тыс. километров до цели.

Есть и способ получше. Например, разместить крылатые ракеты на подводных лодках. И эта идея почти реализована. На модернизированных АПЛ проекта 949АМ "Антей" до 2020 года в универсальных пусковых контейнерах будет размещаться до 72 ракет "Калибр" или "Оникс". Всего в составе российского ВМФ числятся 8 многоцелевых субмарин этого типа. Всего 50 процентов ракет будет достаточно, чтобы решить вопрос существования НАТО в Европе за несколько часов.

Кроме того, не стоит забывать и про стратегические вооружения. Именно на их нейтрализацию, например, и направлен потенциал системы ПРО в Европе. Правда, после того, как крылатые ракеты расчистят дорогу для баллистических ракет "Сармат" и гиперзвуковых комплексов "Авангард". По этому типу вооружений у США наблюдается отставание, и адекватного ответа в случае перехода конфликта из холодного в горячий американские военные дать не успеют.

Стоит ли ждать войны?

В рамках заседания Совбеза России Владимир Путин отметил, что у российского руководства не осталось сомнений в том, каковы истинные замыслы американских коллег.

Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ Владимир Путин

Если говорить простым языком, то размещение этих ракет в Южной Корее и Японии вместе с комплексами ПРО Aegis и THAAD преследует одну цель: заставить Китай нервничать и совершать ошибки и попутно давить на КНР по дипломатическим каналам, добиваясь уступок. Всё это будет происходить вблизи российских границ, поскольку с юго-востока и запада такие системы будут перекрывать значительную часть территории страны.

Комментируя действия США, Владимир Путин напомнил, что в Москве никогда не хотели втягиваться в гонку вооружений, а по расходам на оборону Россия занимает седьмое место в мире, в то время как первое по-прежнему остаётся за США.