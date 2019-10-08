А если завтра война? Сравниваем армии России и США

Военная гонка России и США

Американские СМИ подсчитали российские танки и пришли в ужас. Их оказалось больше, чем у всех стран НАТО, вместе взятых. Лайф пошёл дальше и сравнил между собой армии потенциальных противников, то есть России и США.

По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, США в рейтинге сильнейших армий мира занимает первое место, Россия идёт на втором месте из 137 стран. Мы сопоставили данные по сухопутной армии, наземной технике, флоту и авиации и для большего удобства изобразили соревнование двух военных систем в виде инфографики.