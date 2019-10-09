Сергей Шойгу. Человек на своём месте

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о реформах и успехах военного ведомства за семь лет работы.

Приближается седьмая годовщина пребывания в должности министра обороны России Сергея Шойгу. И, как любая годовщина, она привычно ассоциируется с подведением неких промежуточных итогов деятельности Сергея Кужугетовича на этом посту. Для того чтобы проанализировать ситуацию, нужно начать с того, какой принял армию Сергей Шойгу в ноябре 2012 года.

Наверное, стоит напомнить, что к моменту назначения его главой ведомства Вооружённые силы России находились в глубоком кризисе вследствие непродуманных реформ. Из армии под предлогом "оптимизации" было сокращено и уволено больше 250 тысяч боевых офицеров с большим опытом. Наборы в военные училища были сокращены до мизера, а по многим специальностям — прекращены, ликвидирован институт прапорщиков и мичманов, из-за чего армия лишилась ещё 150 тысяч профессиональных солдат. Были сорваны все планы набора солдат по контракту.

Перебои с финансированием основных оружейных программ, неспособность выстроить с военной промышленностью рабочие отношения, закупка иностранного вооружения вместо отечественного привели к тому, что вся программа перевооружения Российской армии могла оказаться сорванной.

Новый министр обороны Сергей Шойгу всего за полтора года переломил негативные тенденции и остановил нараставший кризис. В первую очередь был остановлен кадровый погром. В армию вернули десятки тысяч уволенных ранее офицеров, открыли набор в военные училища. Главой Генерального штаба был назначен опытный профессионал с боевым опытом — генерал Валерий Герасимов, и в войсках началась полноценная боевая учёба.

А в ходе украинского кризиса Вооружённые силы России оказались на высоте и буквально — как по нотам — провели масштабную операцию по обеспечению мирного возвращения Республики Крым в состав России. В ходе неё была нейтрализована и разоружена почти двадцатитысячная группировка ВСУ на полуострове, блокированы попытки экстремистов столкнуть между собой национальные общины Крыма, создана и прикрыта граница между Крымом и Украиной. И всё это произошло бескровно! За период проведения операции от действий экстремистов погиб лишь один человек.

Буквально сразу после этих событий и референдума о вхождении в состав России в Крыму началось развёртывание армейской группировки Вооружённых сил России. На вооружение Российской армии и ВМФ встали самые современные ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Калибр", чьи боевые радиусы не только полностью перекрыли Чёрное море, но и на многие сотни километров ушли вглубь территорий стран НАТО. Совсем недавно в Крыму встал на боевое дежурство второй зенитно-ракетный полк, вооружённый ЗРК С-400.

Неслучайно и то, что именно в этом регионе встали на опытно-боевое дежурство наши перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". Вся эта группировка была сформирована, что называется, с нуля!

Одновременно с этим на базе Северного флота, а также частей и подразделений Западного, Центрального, Южного, Северного военных округов было сформировано Объединённое стратегическое командование Северного флота, которое получило у военных экспертов название "Арктическое командование". В состав ОСК вошли вновь сформированный армейский корпус, бригада морской пехоты, армия ВВС и ПВО. В зону ответственности этого командования вошёл весь российский Север и Арктика. Эта группировка также была восстановлена (а точнее — заново развёрнута) на месте частей и соединений, ликвидированных ещё в эпоху Горбачёва и открывших огромную "дыру" в оборонном периметре страны. Теперь она надёжно закрыта!

В 2015 году Вооружённые силы России получили задачу начать контртеррористическую операцию в Сирии. Для её выполнения на территории Сирийской Арабской Республики были развернуты две базы. 30 сентября 2015 года на аэродроме были размещены основные силы группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии.

Первые наши контингенты высаживались буквально в чистом поле. Всё приходилось строить с нуля, завозить из России. Это была огромная работа и сложнейшая задача — в ходе постоянного противодействия противнику, в тяжелейших климатических условиях, когда летом температура достигала пятидесяти градусов жары, создавать и разворачивать современную военную базу со всей боевой и жилой инфраструктурой. И наши военные сделали это! В короткие сроки были сформированы структуры командования, организована система управления. Впервые было создано и такое подразделение, как Центр по примирению враждующих сторон. И всё это было создано за кратчайшие сроки в условиях боевой обстановки, ни на день не останавливая борьбу против террористов.

Именно при Шойгу наша армия стала по-настоящему профессиональной. Если в 2012 году число военнослужащих по призыву составляло 280 тысяч человек, а по контракту — 160 тысяч, то в 2018 году — 245 тысяч и 380 тысяч соответственно. Таким образом, численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, увеличилась на 240%. В войсках был восстановлен институт прапорщиков — и это позволило нарастить ещё почти на 100 тысяч военнослужащих профессиональное ядро армии.

Самым кардинальным образом изменилась ситуация с перевооружением армии. Выстроенные с ВПК чёткие алгоритмы работы позволили наладить массовое и бесперебойное поступление современного оружия в войска. За шесть лет Вооружённые силы РФ получили 3237 танков и других боевых бронированных машин, более одной тысячи самолётов и вертолётов, 150 кораблей и судов, шесть подводных лодок, 1800 современных беспилотных летательных аппаратов.

Всё это позволило довести процент новой техники в стратегических ядерных силах с 37% до 82%, в сухопутных войсках — с 15% до 48,3%, в ВКС — с 30% до 73%, в ВМФ —с 52% до 62,3%.

Совершён прорыв в оснащении Вооружённых сил РФ высокоточным оружием большой дальности. Ведутся серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр". Количество носителей ВТО наземного, морского и воздушного базирования с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а крылатых ракет — более чем в 30 раз. Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до четырёх тысяч километров.

При этом столь масштабную военную реформу и модернизацию армии удалось провести без тотального увеличения оборонного бюджета. Оборонный бюджет в 2012 году составлял 54 млрд долларов. К 2016 году он вырос на четверть и достиг максимальной отметки — 69,2 млрд долларов (и с тех пор постоянно снижается). В этом году он составил 46 млрд долларов.

Но самые главные перемены произошли в отношении общества к своим Вооружённым силам. Если в 2012 году были уверены в армии и оценивали её положительно менее 28% респондентов, то сегодня уровень доверия и поддержки — 92%! И это самая объективная оценка труда Сергея Шойгу в качестве министра обороны.