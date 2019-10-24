Горит, но валит. Автомат АК-12 установил рекорд по длительности стрельбы

Новейший автомат, недавно поступивший на вооружение российских военных, подтвердил звание самого надёжного оружия в мире.

Концерн "Калашников" провёл уникальные испытания на выносливость новейшего образца вооружения. Автомат АК-12, поступивший на вооружение ВС РФ в 2015 году, протестировали в условиях интенсивной стрельбы очередями.

В рамках теста эксперт концерна Георгий Губич без перерыва отстрелял несколько магазинов в высоком темпе. Всего, как отметил эксперт, в мишень было выпущено 680 пуль. После испытаний на прочность пластиковое цевьё АК-12 слегка расплавилось, накладка газовой трубки загорелась открытым пламенем, а крышка ствольной коробки, возвратный механизм и затворная рама с затвором остались без изменений. Отдельно отмечается, что ствол автомата разорвался, когда эксперт отстрелял 680 патронов.

В концерне "Калашников" отмечают, что новые испытания подтверждают высокую надёжность АК-12, а заложенные в его конструкцию решения позволяют перекрыть нормативы и требования военных к надёжности оружия в несколько раз.