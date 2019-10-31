В Германии представили "танк-убийцу" российского Т-14 "Армата"

Новейший танк немецкого производства будет конкурировать с самой передовой техникой в ближайшие десять лет.

Немецкий концерн Krauss-Maffei-Wegmann представил последнее поколение танков Leopard. Новейшая модификация получила индекс 2A7V. Буква V в названии указывает на глубокую переработку и модернизацию машины — в ней помимо доработанной силовой установки появилась абсолютно новая электроника. Руководитель проекта, подполковник Йорг Шмерер отмечает, что новый Leopard 2A7V "технически совершенен" и, с точки зрения боевой эффективности, представляет собой машину нового поколения.

Генеральный директор KMW Франк Хаун отметил, что с новым боевым оснащением танки смогут "адекватно поддерживать войска" на поле боя и реагировать на все угрозы. По словам гендиректора Krauss-Maffei-Wegmann, танк получил улучшенные системы обнаружения и защиты от снарядов и ракет противника.

Отмечается, что бундесвер получил 104 танка Leopard 2A7V, а поставки машины планируют осуществлять в 18 стран мира. Как отмечают разработчики, 2А7V создан с учётом 40-летнего опыта эксплуатации боевых машин на поле боя. С учётом немецкого и мирового опыта в танкостроении Leopard 2A7V получил новую систему управления огнём, новую оптику и вспомогательную силовую установку нового типа.

Наиболее крупный провал танки Leopard 2 немецкого производства пережили во время боевой операции Турции в Сирии. Первый танк сирийские боевики уничтожили ещё в декабре 2016 года.

Позднее французские эксперты выяснили, что наступление недалеко от сирийского города Эль-Баб провалилось из-за недостаточной подготовки танков немецкого производства к условиям городского боя. Позднее польский журнал Nowa Technika Wojskowa опубликовал любопытные данные о том, что старые советские танки Т-72М1 оказались более "живучими" в случае полноценного огневого контакта с противником, чем немецкие Leopard 2, закупленные для польской армии уже после развала СССР и вступления Польши в НАТО.