ВВС США заменят истребители F-22 Raptor на "летающий iPhone"

Эксперты уверены, что для превосходства в воздухе перспективная машина получит максимально возможный набор технологий.

Издание Aviation Week сообщает, что в рамках программы Air-Dominance (NGAD) ВВС США закажут разработку одного или нескольких перспективных истребителей, способных решать широкий спектр задач. Издание отмечает, что, даже несмотря на высокие расходы по содержанию и модернизации истребителей F-35 и F-15X, Пентагон направит ВВС США почти 14 млрд долларов на разработку перспективной машины.

Помощник секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер заявил, что создать прототип-демонстратор американские военные планируют в течение следующих пяти лет. При этом установочная партия может составить до одной тысячи машин. Новая машина, как отмечает Aviation Week, должна получить не только передовые системы сбора и обработки данных, но и усовершенствованные двигатели, с помощью которых американские самолёты будут "недосягаемы для самолётов противника".

При этом Ропер отметил, что ВВС США заинтересованы в покупке самолёта, чем-то напоминающего "летающий iPhone". Перспективная техника, по словам Ропера, должна отвечать ключевым запросам потенциальных клиентов, а в составе боевого комплекса должны быть предложены решения, которых ещё нет у других производителей авиационной техники.

Стоит отметить также, что ранее Пентагон уже заказал строительство 478 новых самолётов F-35, а общее количество истребителей этого типа, заказанных как для ВВС и Корпуса морской пехоты США, так и для зарубежных заказчиков, доведено почти до 3,5 тыс. единиц.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО присвоили перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое наименование Felon ("Преступник", "Уголовник" и т.д.).