Российский истребитель Су-35 назвали "идеальным убийцей невидимок"

Американские эксперты поясняют, что истребитель по-прежнему остаётся одной из самых совершенных боевых машин в мире.

Аналитический ресурс The National Interest опубликовал материал, в котором снова были отмечены "выдающиеся способности" истребителя Су-35 российского производства. Эксперты журнала сообщают, что Су-35С по-прежнему является "одним из самых совершенных российских военных самолётов".

Су-35С, как отмечают авторы, может похвастаться обновлённой авионикой, новым облегчённым планером, а возможность "трёхмерной векторной тяги" и значительно расширенный, по сравнению с другими истребителями, набор вооружения позволяют вести боевые действия практически в любых условиях.

Как отмечают американские специалисты, по своим характеристикам Су-35С максимально приближен к первым образцам истребителя пятого поколения Су-57. ВКС России, как замечают эксперты из США, нацелены на длительное использование самолётов этого типа, именно по этой причине российский истребитель получил серьёзное вооружение — ракеты Р-77, которые могут конкурировать с американскими AIM-120 AMRAAM, и противокорабельный вариант ракеты "Калибр".

Ранее Лайф сообщал, что бельгийские ВВС сообщили о перехвате "могущественного" Су-35.