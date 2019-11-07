В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию "подлодки судного дня"

Американские эксперты утверждают, что ничего подобного у ВМС США не было и нет до сих пор.

Аналитический ресурс The National Interest опубликовал материал, в котором сообщает о скором и массовом развёртывании российских глубоководных аппаратов "Посейдон". Военные аналитики из США уверены, что аппараты с ядерной боеголовкой будут размещены на четырёх подводных лодках. Две из них будут приняты в состав Северного флота, ещё две отправятся нести боевую службу на Тихоокеанский флот.

Каждая из субмарин, как отмечают эксперты, сможет нести до 8 ядерных беспилотников, способных двигаться на недостижимой для американских военных глубине.

Ранее Лайф сообщал, что атомную подводную лодку — носитель аппаратов "Посейдон", АПЛ "Хабаровск" проекта № 09851 — собираются спустить на воду в Северодвинске на заводе "Севмаш" до конца года.

Также известно, что подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания в течение ближайших двух лет, после чего будут приняты на вооружение. Атомную подводную лодку спецназначения проекта № 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — в конце апреля 2019 года уже спустили на воду в Северодвинске. За спуском субмарины на "Севмаше" в режиме телемоста наблюдал российский лидер Владимир Путин.