Неубиваемый автомат. Как Михаил Калашников вооружил всю планету русским оружием

10 ноября 2019 года Россия отметила 90 лет со дня рождения выдающегося русского оружейника — Михаила Калашникова. Вряд ли обычный молодой конструктор, мечтавший создать универсальное оружие для армии, понимал, что всего за десятилетие обычный автомат превратится не только в символ и будет помещён на флаги многих государств, но и будет участвовать практически в каждом конфликте на планете.

Уникальный рекорд

Ещё при жизни Михаил Тимофеевич Калашников признавался, что создавал оружие для защиты страны. О том, каким тиражом разойдётся по миру уникальное оружие, советский конструктор на момент создания не думал.

Я создавал оружие для защиты рубежей Отечества. Меня часто спрашивают, как вы спите, из вашего оружия столько людей убили. Я отвечаю, что сон у меня отличный. Пусть плохо спят политики, которые затевают войны Михаил Калашников

Автомат Калашникова и его модификации, включая зарубежных "клонов", являются самым распространённым стрелковым оружием в мире. Согласно открытым данным, пятая часть всего стрелкового оружия в мире — около 100 млн единиц — именно автоматы Калашникова разных моделей. АК — самое массовое и самое распространённое оружие в мире. Американские винтовки М16 — главный конкурент автоматов Калашникова на рынке вооружений и на поле боя — выпущены куда более скромной партией — "всего" восемь млн единиц.

Предел прочности

Автомат Калашникова полюбили именно за надёжность. Первые версии оружия хоть и не отличались высокой кучностью стрельбы, но позволяли использовать крайне эффективный боеприпас — патрон 7,62х39 мм. С единым патроном 7,62х39 мм автомат Калашникова спокойно существовал до 1974 года, когда в семействе АК случилось прибавление. В 1974 году был принят на вооружение автомат Калашникова АК-74, разработка, испытания и согласование которого с военными заняли долгих четыре года.

В отличие от своего предшественника, успевшего повоевать во Вьетнаме, АК-74 оказался существенно комфортнее для использования. И хотя внешне оба автомата похожи, 74-й был спроектирован под новый боеприпас — патрон 5,45х39 мм, который приняли на вооружение одновременно с автоматом. К слову, этот боеприпас применяется Российской армией и по сей день.

Однако главное достоинство, за которое автомат Калашникова любят не только в России, но и во всём мире, — это способность выдерживать чудовищные нагрузки. Даже знаменитую поговорку про надёжность швейцарского ножа давно заменили на "неубиваемый, как автомат Калашникова".

Автоматы Калашникова в различных модификациях приняты на вооружение армий и спецподразделений более 100 стран мира. В некоторых странах появился целый культ "русского автомата" — его изображают на флагах, гербах, символах спецподразделений, а именем Калаш часто называют детей где-нибудь в африканской глубинке.

В автоматах Калашникова, о какой бы модели ни шла речь, всегда минимум деталей. При должной сноровке неполную разборку оружия для обслуживания или ремонта можно осуществить за минуту или секунд за 30, если сильно торопиться и обладать хотя бы минимальными знаниями по устройству автомата. Стандартные нормативы или так называемый предел прочности, заданный Минобороны России для автомата АК-74М, — 180 выстрелов в режиме автоматической стрельбы. Но производитель автоматов пошёл дальше и показал, что автомат может перекрыть эти требования в несколько раз.

Цена надёжности

Производство автоматов Калашникова (как по лицензии, так и без неё) налажено не только в странах, не имеющих собственных оружейных разработок, но и там, где есть и своё легендарное оружие. На родине винтовки М16, в Соединённых Штатах Америки, производством АК-47 занимается компания Kalashnikov USA, принадлежащая RWC Group LLC. Кроме того, что автомат невероятно популярен и в США, создатель АК-47 и АК-74 Михаил Калашников дружил с не менее легендарным Юджином Стоунером — создателем винтовки М16.

У современных автоматов Калашникова несколько модификаций. АК-74 — автомат, принятый на вооружение в 1974 году. Калибр — 5,45х39 мм. Через некоторое время появились и более компактные автоматы — АКС-74 со складным треугольным прикладом для подразделений ВДВ и АКС-74У — укороченная версия АК-74, разработанная для экипажей боевой техники и подразделений МВД.

Одна из самых распространённых в последние десять лет версий — АК-74М — модернизированная в 1991 году версия оружия. Её отличает более продвинутый дизайн и большое количество пластика, с помощью которого облегчается работа с оружием.

Сам Михаил Калашников признавал, что успех его оружия оправдан, поскольку сложно создать более простое и более надёжное оружие, разобраться с которым в случае необходимости может даже хрупкая девушка. Однако главным своим детищем за всю карьеру М.Т. Калашников считал создание единого пулемёта — ПК, построенного под мощный боеприпас — 7,62х54 мм. Кстати, модернизированный пулемёт ПКМ занял первое место в американском рейтинге оружия. Эксперты из США уточнили, что хотя автомат Калашникова пользуется наибольшей популярностью во всём мире, самая сложная задача, решённая конструктором, — именно единый пулемёт.

Украл или нет?

В 2018 году была поставлена точка в главном споре относительно происхождения автомата Калашникова. Пользователи Интернета, среди которых было немало специалистов по военной истории, утверждали, что разрабатывал собственное оружие Михаил Калашников, опираясь на разработки немецкого оружейника Хуго Шмайссера. Накал страстей довёл пользователей до официальных запросов в концерн "Калашников", и производитель уникальных автоматов рассказал всю правду о "рождении" знаменитого АК-47.

Специалист концерна Владимир Онокой развеял миф о том, что Михаил Калашников украл идею автомата у немецкого оружейника, и отметил, что Хуго Шмайссер действительно работал в Ижевске с 1946 по 1953 год, однако изначально разработку АК-47 начали в Коврове, за 1000 километров от Ижевска, поэтому Шмайссер физически не мог принимать участия в разработке оружия. Кроме того, правильное обозначение автомата всё-таки АК-47.

Упускают из виду и другой важный момент. К тому моменту, как Михаил Калашников создал своё оружие, для отечественных вооружённых сил уже был разработан автомат АС-44, автором которого стал оружейник Алексей Судаев. И хотя новое оружие оказалось на голову выше ещё семи автоматов, представленных на конкурсные испытания, военные решили доработать требования к оружию и принимать на вооружение АС-44 не стали.

Однако именно автомат на исходе XX века был признан французским журналом "Либерасьон" изобретением века. Знаменитому автомату удалось обойти в рейтинге даже первую атомную бомбу и первую ракету для полётов в космос.

Для плохих и для хороших

Особой популярностью за рубежом пользуются АК-101 и АК-103 — экспортные версии автомата АК-74М, выполненные в двух калибрах 5,56×45 мм и 7,62×39 мм. С учётом огромного количества боеприпасов под советское и российское оружие и их низкой стоимости (один патрон 5,45х39 мм стоит примерно десять рублей) спрос на автоматы Калашникова считается стабильным на ближайшие 25–30 лет.

Особая популярность АК-47 осталась запечатлённой в культуре многих стран. К примеру, в Египте, недалеко от Суэцкого канала, установлен памятник автомату Калашникова. Сходство с автоматом Калашникова приписывают и иракской мечети "Умм аль-Маарик", хотя официально это никогда не признавалось. Однако минареты здания и правда напоминают часть газоотводного механизма АК.

Многие объясняют это любовью к автоматам Калашникова бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, у которого американские военные после свержения нашли несколько позолоченных автоматов Калашникова.

Самый крупный скандал вокруг памятника Михаилу Калашникову разразился в 2017 году, когда в Москве появился памятник конструктору. Военные историки обратили внимание, что на монументе помимо детальных изображений АК-47 была помещена и так называемая взрыв-схема немецкой винтовки MKb.42(W), конструкцию которой положили в основу другого оружия — автоматической винтовки STG-44.

Наследие

В январе 2012 года официально представили АК-12 — принципиально новый автомат для Российской армии под уже знакомый боеприпас 5,45х39 мм. Правда, из-за огромного количества деталей по сравнению с исходным автоматом АК-12 не сразу понравился военным. Примерно четыре года после первых тестов заняли его доработки и доведение до необходимого уровня надёжности, установленного Минобороны России, и лишь в 2016 году автомат отправили на повторные испытания.

К слову, ресурс АК-12 оказался существенно выше, чем у АК-74М. Разрыв ствола наступает на 680 выстрелах.

Ещё через два года — 29 января 2018 года — АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВС РФ. Главным отличием оружия от АК-74М стала полностью переработанная автоматика. Ударно-спусковой механизм удалось существенно облегчить, его размещение внутри корпуса автомата изменили, а само оружие сделали полностью симметричным для использования как под правую, так и под левую руку. Кроме того, пригодился и зарубежный опыт — на верхней части ствольной коробки АК-12 появились специальные планки, благодаря которым оружие можно быстро дооснастить прицелами дневного и ночного видения.