Рассекречена уникальная система защиты танка Т-14 "Армата"

Сведения об изделии появились на сайте одного из российских оборонно-промышленных предприятий и ранее не озвучивались публично.

Всероссийский научно-исследовательский Институт машиностроения поместил на страницу с продуктами компании сведения о "системе противодействия наведению", предназначенной для установки на бронетехнику семейства "Армата". Согласно информации, опубликованной на сайте, радары и другие специальные средства предназначены "для защиты объектов БТВТ от поражения существующим и перспективным высокоточным оружием".

Отдельно разработчик отмечает, что система позволяет проводить регистрацию импульсного и модулированного лазерного излучения, лазерных дальномеров и лазерных систем наведения ПТУР во всех диапазонах длин волн и создаёт помехи системам наведения и прицеливания в лазерных, ИК и радиолокационных диапазонах длин волн.

Эта система обеспечивает круговую защиту объектов БТВТ, включая верхнюю полусферу. Система позволяет повысить защищённость объектов БТВТ в полтора раза.