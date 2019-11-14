Кому понадобилось реанимировать дедовщину в армии

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о призраке дедовщины в Российской армии, о которой трубят некоторые СМИ.

В последние недели российские СМИ и Интернет накрыла целая волна публикаций о якобы возвращении в армию такого криминального явления, как дедовщина. На все лады обсуждается история с расстрелом караула рядовым Шамсутдиновым. Напомню, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на территории воинской части в закрытом военном городке Горном под Читой, убив восемь своих сослуживцев, из которых двое были офицерами.

При этом версия дедовщины была вброшена в поле общественного внимания буквально сразу после известия о расстреле, до выяснения каких-либо обстоятельств трагедии, и с тех пор, как эхо, гуляет по Сети, собирая всё новые и новые лайки, комментарии и вызывая целые дискуссии.

Эксперты сразу поставили версию дедовщины под сомнение. Все убитые солдаты-срочники были одного с убийцей призыва, что само по себе исключает дедовщину, так как в основе её лежит дискриминация младших призывов старшими. Дальше — больше! В ходе следствия выяснилось, что двое убитых Шамсутдиновым сослуживцев вообще считались его приятелями и в их убийстве рядовой раскаивается. Затем оказалось, что главным источником срыва Шамсутдинова стал один из офицеров, якобы изводивший его своими требованиями, что тему дедовщины сняло как таковую. Налицо неуставные отношения!

— Но какая разница? — скажет сейчас кто-то из читателей. — Сути дела это не меняет! Есть издевательства, и они спровоцировали преступление.

И тем не менее разница есть, и она серьёзная, если мы хотим бороться с такими явлениями и победить их.

Путать дедовщину с неуставными отношениями — это примерно как врачу перепутать холеру с пищевым отравлением! Дедовщина — это СИСТЕМА дискриминации младших призывов старшими, которая механически распространяется на всех военнослужащих подразделения или части и поддерживается и передаётся от одного призыва к другому.

А неуставные отношения — это целая категория индивидуальных или в группе нарушений требований уставов и преступлений. И тут много всяких вариантов. Например, землячество — поддержка военнослужащими одной национальности своих земляков в ущерб остальным военнослужащим. Это превышение служебных полномочий, ложно понятое понятие старшинства, индивидуальные неприязненные отношения, когда у военнослужащего не складываются отношения с сослуживцами, и ещё многое.

Пытаться подвести эти нарушения под дедовщину — значит просто поставить неправильный диагноз и потом "лечить" недуг негодными средствами. Например, как бороться с дедовщиной в казарме, где процветает землячество, если только призванный в армию "земляк" сразу ставится в привилегированное положение по отношению к "неземлякам", даже если они уже отслужили большую часть срока службы?

По логике борьбы с дедовщиной тут нужно разбираться и наказывать тех самых старослужащих, которые сами являются объектом издевательств со стороны спаянной между собой группы "земляков"…

Так вот, сегодня, несмотря на все старания как добросовестно заблуждающихся, так и вполне осознанно раскачивающих тему дедовщины комментаторов, дедовщина как массовое явление практически прекратила своё существование в войсках, ужавшись до единичных случаев. Для неё просто не осталось почвы! Служба сроком 12 месяцев единым призывом практически исключает "старшинство" одного призыва над другим.

Идёт борьба и с неуставными отношениями. И здесь, конечно, ещё предстоит сделать очень много, но полностью исключить их из жизни армии едва ли возможно просто в силу широты спектра преступлений и нарушений, подпадающих под это понятие. Так, только за прошлый год военной прокуратурой было выявлено 1300 преступлений против военной службы, куда входят нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка пребывания на военной службе, несения специальных видов военной службы, а также сбережения военного имущества.

По словам врио начальника Управления надзора за исполнением законов органами военного управления ГВП Андрея Прокудина, по итогам 2018 года отмечается снижение в войсках уровня травматизма и правонарушений против военнослужащих. Речь идёт о пресловутой дедовщине и неуставных взаимоотношениях в подразделениях.

— Уменьшилось на 18% количество уголовных дел, связанных с насилием в отношении военнослужащих по призыву. А вот от так называемых неуставных отношений пострадало 329 человек, — рассказал Андрей Прокудин.

По данным военной прокуратуры, число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. И главное, падает уровень преступности, связанной с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть за прошлый 2018 год.

При этом неуставные отношения — это проблема не одной только Российской армии, а вообще бич почти всех армий мира, причём даже таких, которые много лет нам было принято приводить как пример для подражания, — американской, французской, немецкой.

1300 "неуставных" преступлений нашей армии — это просто капля в море на фоне опубликованных "Нью-Йорк таймс" данных внутренних отчётов Пентагона, согласно которым ежегодно в Вооружённых силах США только актов сексуального насилия в отношении военнослужащих совершается порядка 10 тысяч. Но изнасилованиями и харрасментом дело не ограничивается! Хватает и тяжких преступлений: увечий, убийств, массовых расстрелов, побегов с оружием и убийств гражданских лиц. Также широкую огласку получил случай рядового Фредерика Таннера из 1-й пехотной дивизии, которого периодически избивали старшие по званию, в результате чего он остался инвалидом.

Из последних случаев можно упомянуть убийство сослуживцами после долгих издевательств бойца спецподразделения "Зелёные береты" Логана Мелгара. Примечательно, что максимальные приговоры убийцам не превысили 4 лет в специальной военной тюрьме.

Для массовых расстрелов в США придуман даже свой термин — mass shooting ("масс-шутинг"), и армия здесь не сильно отстаёт от громких побоищ в школах и университетах. Так, например, в 2009 году врач-психиатр майор Нидал Хасан расстрелял 13 сослуживцев и 30 ранил на базе Форт-Худ. Через пять лет на этой же базе трагедия повторилась. На этот раз своих сослуживцев расстрелял вернувшийся из Ирака солдат Айвен Лопез, убивший трёх и ранивший 16 сослуживцев.

Не отстают от американцев и коллеги из французского иностранного легиона, исторически славящегося процветающей там дедовщиной и жёстким обращением с солдатами и рекрутами. Так, в 2015 году целая группа военнослужащих пошла под суд после того, как в результате их жестокого обращения погиб молодой солдат из Словакии.

Даже германский бундесвер не избавлен от проблем дедовщины и сексуального насилия. В 2017 году целая группа солдат бундесвера пошла под суд за "садистские сексуальные ритуалы" и дедовщину на военной базе в Пфуллендорфе.

Эти примеры нисколько не оправдывают отечественных нарушителей устава и преступников, и любые неуставные отношения должны получать соответствующую юридическую оценку, чем бы они ни оправдывались. Но они лишь подчёркивают, насколько серьёзно явление, с которым мы ведём борьбу. И прекращать её, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Как недопустимо использовать горячие факты неуставщины в нечистоплотных пропагандистских целях дискредитации военной службы и армии в целом.