Россия впервые продаст бомбардировщики Су-34 за рубеж

Первые запросы на уникальные самолёты уже получены, в данный момент ведётся проработка будущих контрактов.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 заявил, что Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает ТАСС. Михеев также сообщил, что работа по продаже Су-34 уже ведётся.

Михеев отметил, что потенциальные зарубежные партнёры даже успели полетать на этих самолётах. Если продажа истребителей-бомбардировщиков состоится, то Су-34 станет третьим в истории России экспортным боевым самолётом производства ОКБ "Сухой". До настоящего момента Россия продавала зарубежным заказчикам истребители Су-30СМ, а также многофункциональные сверхманёвренные истребители Су-35С.

Су-34 — первый полностью российский истребитель-бомбардировщик, разработанный в рамках концепции по созданию машины, способной как наносить удары по объектам противника на земле, так и вести воздушный бой на предельно малых дистанциях и высокой скорости. Максимальная масса ракетно-бомбовой нагрузки Су-34 для выполнения боевой задачи на предельную дальность — восемь тонн.

Первый полёт серийного самолёта Су-34, построенного в рамках государственного заказа для ВВС РФ, состоялся 12 октября 2006 года. 20 марта 2014 года Су-34 был принят на вооружение Военно-воздушных сил РФ.