Давно не красная кнопка. Как работает "ядерный чемоданчик" Владимира Путина

О знаменитых "ядерных чемоданчиках" ходит столько легенд, что давно непонятно, как они работают на самом деле. Реальность, как водится, далека от фантастики.

Сама идея "ядерного чемоданчика" как средства для управления ядерным оружием возникла в США. Первые наработки по такому устройству начали появляться во времена президента Дуайта Эйзенхауэра, однако готовый к работе "ядерный чемодан" появился существенно позже. Правда, понятие "мобильность" стало применяться к таким устройствам лишь в середине 70-х годов, когда холодная война начала набирать обороты.

Первым носителем "ядерного кейса" стал президент Джон Кеннеди В разгар Карибского кризиса рядом с Кеннеди дежурили четыре сотрудника секретной службы. У каждого из них была своя роль Фото © Getty Images

Полноценное мобильное устройство в СССР появилось именно в виде дипломата, в который был "упакован" специальный радиопередатчик. Коды для запуска, по разным данным, находились как у дежурного офицера, находившегося рядом с генсеками, так и у первых лиц государства.

Первым генсеком СССР с "ядерным чемоданчиком" стал Константин Черненко В первый чемоданчик были вмонтированы индикаторы и передатчик, который работал через специальный зашифрованный канал Фото © Владимир Мусаэльян и Эдуард Песов / Фотохроника ТАСС

Вся система применения ядерного оружия как в США, так и в СССР и России состоит из трёх носителей. Их называют мобильными пунктами управления ядерным оружием, и после вступления в должность "ядерный кейс" вручают президенту, министру обороны и начальнику Генерального штаба.

Применить ядерное оружие не может кто-то один Все три носителя "ядерного чемоданчика" должны принять решение о запуске. Если кто-то не согласен, запуск не состоится Фото © Wikipedia

Американские президенты регулярно теряли коды применения ядерного оружия. Их находили горничные и офицеры секретной службы, правда, никакого наказания для рассеянных президентов не последовало.

Самым отличившимся стал президент Джимми Картер Он забыл свою карточку с паролем в кармане пиджака, который отправили в химчистку Фото © Getty Images

Как в США, так и в России вместе с "ядерным чемоданчиком" и президентом постоянно находятся офицеры связи, и понятие "вне зоны покрытия", как для мобильных телефонов, к уникальному устройству неприменимо.

Российская система "Казбек" оснащается спутниковым передатчиком высокой мощности Благодаря такой системе президент России может дать подтверждение на применение ядерного оружия из любой точки планеты Фото © Public Domain

Президент России Владимир Путин, равно как и президент США Дональд Трамп, не расстаются с "ядерным чемоданчиком" даже во время зарубежных поездок.

Офицеры связи, часто одетые в форму ВМФ (ВМС), всегда находятся рядом Историки отмечают, что расстояние от офицера связи до президента не должно превышать 10 метров Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Никакой красной кнопки ни в чемоданчике, ни на постах управления ядерным оружием как в США, так и в России нет. Пусковая кнопка в современных устройствах, как отмечают специалисты по вооружениям, чаще всего выносится отдельно от основного блока с переключателями.

В старых устройствах кнопка подтверждения запуска имеет белый цвет В красный цвет выкрашена кнопка отмены запуска. Психологи отмечают, что так её проще найти среди россыпи переключателей на пульте Фото © Wally McNamee / CORBIS / Corbis via Getty Images

У российского и американского "ядерных чемоданчиков" много общего, но отличия тоже есть. К примеру, американский чемоданчик настроен только на режим "атака". Российская система, официальное название которой — Автоматизированное средство управления (АСУ) "Казбек", и входящий в неё пульт управления под шифром "Чегет" настроены как на атаку, так и на ответные и ответно-встречные удары.