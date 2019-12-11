Давно не красная кнопка. Как работает "ядерный чемоданчик" Владимира Путина
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Сама идея "ядерного чемоданчика" как средства для управления ядерным оружием возникла в США. Первые наработки по такому устройству начали появляться во времена президента Дуайта Эйзенхауэра, однако готовый к работе "ядерный чемодан" появился существенно позже. Правда, понятие "мобильность" стало применяться к таким устройствам лишь в середине 70-х годов, когда холодная война начала набирать обороты.
Первым носителем "ядерного кейса" стал президент Джон Кеннеди
В разгар Карибского кризиса рядом с Кеннеди дежурили четыре сотрудника секретной службы. У каждого из них была своя роль
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Полноценное мобильное устройство в СССР появилось именно в виде дипломата, в который был "упакован" специальный радиопередатчик. Коды для запуска, по разным данным, находились как у дежурного офицера, находившегося рядом с генсеками, так и у первых лиц государства.
Первым генсеком СССР с "ядерным чемоданчиком" стал Константин Черненко
В первый чемоданчик были вмонтированы индикаторы и передатчик, который работал через специальный зашифрованный канал
Фото © Владимир Мусаэльян и Эдуард Песов / Фотохроника ТАСС
Вся система применения ядерного оружия как в США, так и в СССР и России состоит из трёх носителей. Их называют мобильными пунктами управления ядерным оружием, и после вступления в должность "ядерный кейс" вручают президенту, министру обороны и начальнику Генерального штаба.
Применить ядерное оружие не может кто-то один
Все три носителя "ядерного чемоданчика" должны принять решение о запуске. Если кто-то не согласен, запуск не состоится
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Американские президенты регулярно теряли коды применения ядерного оружия. Их находили горничные и офицеры секретной службы, правда, никакого наказания для рассеянных президентов не последовало.
Самым отличившимся стал президент Джимми Картер
Он забыл свою карточку с паролем в кармане пиджака, который отправили в химчистку
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Как в США, так и в России вместе с "ядерным чемоданчиком" и президентом постоянно находятся офицеры связи, и понятие "вне зоны покрытия", как для мобильных телефонов, к уникальному устройству неприменимо.
Российская система "Казбек" оснащается спутниковым передатчиком высокой мощности
Благодаря такой системе президент России может дать подтверждение на применение ядерного оружия из любой точки планеты
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Президент России Владимир Путин, равно как и президент США Дональд Трамп, не расстаются с "ядерным чемоданчиком" даже во время зарубежных поездок.
Офицеры связи, часто одетые в форму ВМФ (ВМС), всегда находятся рядом
Историки отмечают, что расстояние от офицера связи до президента не должно превышать 10 метров
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Никакой красной кнопки ни в чемоданчике, ни на постах управления ядерным оружием как в США, так и в России нет. Пусковая кнопка в современных устройствах, как отмечают специалисты по вооружениям, чаще всего выносится отдельно от основного блока с переключателями.
В старых устройствах кнопка подтверждения запуска имеет белый цвет
В красный цвет выкрашена кнопка отмены запуска. Психологи отмечают, что так её проще найти среди россыпи переключателей на пульте
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У российского и американского "ядерных чемоданчиков" много общего, но отличия тоже есть. К примеру, американский чемоданчик настроен только на режим "атака". Российская система, официальное название которой — Автоматизированное средство управления (АСУ) "Казбек", и входящий в неё пульт управления под шифром "Чегет" настроены как на атаку, так и на ответные и ответно-встречные удары.
Свои данные от системы "Казбек" получает и система ответного удара "Периметр"
В случае прекращения передачи сигнала от трёх ядерных чемоданов "Периметр" может самостоятельно принять решение о ядерном ударе
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