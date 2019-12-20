Никто не пройдёт. А что если попытаются атаковать АЭС или дамбу Петербурга?

Попытка прорыва в здание ФСБ и перестрелка в самом центре города вновь подняли вопросы о том, как именно защищаются ключевые объекты страны.

Затопить Санкт-Петербург

Многие задавались вопросом о том, что будет с обычным городом, если террористы прорвутся на территорию какого-нибудь особо важного объекта, например, дамбы в Санкт-Петербурге, и каким-то чудом смогут открыть "ворота в город" на пропуск воды. Реальность такова, что проводить подобные атаки злоумышленники предпочитают удалённо — с помощью компьютерных вирусов и попытки проникнуть в систему, используя человеческий фактор. Атаковать дамбу с оружием в руках — затея заведомо гиблая, и вот почему. Всякий объект в "стратегическом" статусе, а дамба как раз относится именно к таким, защищается не только Росгвардией, но и находится под пристальным вниманием Федеральной службы безопасности.

Многоконтурная система защиты Санкт-Петербурга от неспокойного моря устроена таким образом, что первый эшелон безопасности не должен быть прорван в принципе. Это значит, что провезти на территорию грузовик, в кузове которого находится пара тонн взрывчатки, почти невозможно. Во-первых, этому способствует система активных заграждений — пневматических столбиков, которые находятся в "боевом" положении всегда и опускаются только в тех случаях, когда необходим доступ для служебного транспорта.

Во-вторых, на большинстве российских объектов, напрямую связанных с безопасностью сотен тысяч людей, работает та же система, что и в таможне: мощный рентген "просвечивает" машину и позволяет увидеть всё, что находится внутри. В-третьих, последний эшелон защиты составляют сотрудники внутренней службы безопасности и Росгвардия. И те и другие вооружены автоматическим оружием и при необходимости могут оказывать сопротивление от нескольких часов до нескольких дней, забаррикадировавшись внутри.

Немирный атом

А вот взорвать АЭС и превратить Центральную Россию в радиоактивную пустыню пытались не раз. Правда, всего лишь в рамках учений. Важно понимать, что атомные электростанции охраняются не только внутренними службами и всё той же Росгвардией, но и совершенно конкретным подразделением спецназа. Управление АЭС сосредоточено в центральном зале, но до него потенциальным террористам ещё нужно добраться. Как только срабатывает сигнал тревоги, система автоматически блокирует ключевые подходы и двери в центральную комнату с пультом управления.

Правда, ещё во времена Советского Союза спецподразделения КГБ (теперь ЦСН ФСБ) проводили учения по захвату атомных станций, и у них всё получалось. Отвечает за безопасность на объектах промышленности и в том числе на атомных электростанциях управление "В" Центра специального назначения ФСБ России, знаменитый "Вымпел". В его задачи входит не только защита таких объектов, но и поиск уязвимых мест в системе безопасности, через которые потенциальные террористы могут проникнуть на объект и совершить диверсию.

Для того чтобы такая возможность была исключена в принципе, спецназ ФСБ регулярно проводит учения, на которых отрабатывает самые разные сценарии: от уничтожения персонала до попытки провезти на территорию взрывное устройство.

Нападение на МВД

Прилично защищены от нападения и объекты, которые есть в каждом городе и даже районе. Отделы МВД РФ как в Москве, так и в регионах защищены от нападения. С небольшими отличиями, как правило, связанными с региональной спецификой, все областные и районные отделы полиции имеют несколько контуров защиты. Первый контур — внешний, и защищает он от нападения на участок с применением легковых и грузовых автомобилей. Как правило, чем ближе к столице или региональному центру, тем лучше защита. Столбы-отбойники, похожие на противотанковые бетонные блоки, и другие тяжёлые предметы, которые устанавливаются с помощью крана, должны купировать угрозу ещё на подходе к зданию.

Если это сработало, но преступники решили продолжить атаку, то в дело вступает второй контур защиты. Как правило, на входе в каждое отделение полиции установлен специальный "шлюз" — помещение, огороженное прочной решёткой с таким замком, взломать который простыми подручными средствами нельзя. Необходимо это для того, чтобы к дежурным могли попасть только сами сотрудники либо граждане, которые нуждаются в помощи правоохранителей. Неадекватных и потенциально опасных людей на таком расстоянии видно сразу, и силовики могут вовремя среагировать на любые проявления агрессии.

Третий контур безопасности — внутренний. Как правило, после получения сигнала "Крепость" силовики обязаны изнутри запереть все служебные помещения, в которых находятся. Все сотрудники, заступая на службу, вооружены табельным оружием по умолчанию, однако в каждом отделе полиции есть и специальная оружейная комната, доступ в которую имеет лишь несколько человек. Если допустить, что ситуация с нападением пойдёт по самому плохому сценарию, то оружия, которое находится внутри (в основном это автоматы и пистолеты), должно хватить, чтобы удерживать нападающих до прибытия подкрепления.