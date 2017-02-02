В Киевском метро у военного изъяли 54 тротиловые шашки и 600 патронов

В Киеве на станции метро "Житомирская" полиция задержала военнослужащего, который перевозил 54 тротиловые шашки, 100 запалов к ним и 600 патронов калибра 7,62 мм, передаёт 112.ua.

Сообщается, что около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене в вестибюле станции "Житомирская" задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

"По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашёл возле полигона в городе Гончаровске и вёз домой для использования в личных целях", говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 410 ("Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путём мошенничества или злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.