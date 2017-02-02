Порошенко посмертно присвоил "Героя Украины" погибшему под Авдеевкой капитану

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно), передаёт 112.ua.

В пресс-службе отметили, что высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за "личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Напомним, сегодня на Майдане Независимости попрощались с бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой. Четверо бойцов погибли в боях 29 января, ещё трое — 30 января.

Ранее сообщалось, что президент поручил Минобороны и Генеральному штабу подготовить материалы на награждение украинских военнослужащих, которые отметились у Авдеевки.