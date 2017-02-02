Двигатели РД-33МК отработали без замечаний на первом полёте МиГ-35

Турбореактивные двигатели РД-33МК, разработанные в АО "Климов" и произведённые в АО "ММП им. В.В. Чернышева", без замечаний отработали на первом испытательном полёте нового многофункционального истребителя МиГ-35, передаёт пресс-служба ОДК.

Двигатели РД-33МК для самолёта МиГ-35 с бортовым номером 712 были изготовлены в 2016 году. Они являются модификацией базового двигателя РД-33. Двигатель оснащён современной цифровой системой автоматического управления, но при этом сохранены все достоинства базовой модели, такие как отсутствие ограничений по управлению самолётом в полёте и высокий уровень устойчивости к внешним возмущениям.

"Наши специалисты принимали участие в подготовке самолёта к презентационному показу и исполнению фигур высшего пилотажа. Полёт прошёл штатно, лётное задание было выполнено в полном объёме, претензий к работе силовой установки самолёта лётчиками-испытателями не выявлено". управляющий директор АО "ММП имени В.В.Чернышева" Амир Хакимов.

Сообщается, что благодаря новому двигателю самолёт может осуществлять взлёт с палубы авианосца и эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. Двигатель устанавливается на истребители МиГ-29К/КУБ и МиГ-35, а в 2016 году ОДК выполнила контракт по производству и поставке более 100 авиационных двигателей РД-33МК для ВМС Индии.