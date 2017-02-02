Подписан контракт на создание Ил-114-300

ОАК и дочерние предприятия "Ил", а также РСК "МиГ" заключили договоры на проведение опытно-конструкторских работ и подготовку производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолёта Ил-114-300, передаёт пресс-служба ОАК.

Вице-президент по гражданской авиации Владислав Масалов сообщил, что первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, а также сертифицировать его на соответствие нормам лётной годности гражданских самолётов (НЛГС-3) и начать лётные испытания.

Основным изменением типовой конструкции Ил-114 будет модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, замена двигателя, вспомогательной силовой установки и противообледенительной системы. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолётов, сертифицированных по нормам авиационных правил и укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолёт с более мощным двигателем ТВ7-117СТ.

Запланировано производство и реализация до 100 самолётов для нужд гражданской авиации, государственных заказчиков и на экспорт в специальном варианте исполнения.

Сообщается, что самолёт предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолётов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолётов Ан-24/Ан-26.