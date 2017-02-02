80 военных из Саудовской Аравии и ОАЭ погибли в результате артобстрела

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80 военных из Саудовской Аравии и ОАЭ погибли в результате артобстрела

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Фото: © Wikipedia.org

Иранское информагентство Фарс сообщило, что в результате артиллерийского обстрела со стороны Йемена на тренировочной базе Саудовской Аравии на острове Зукар в Красном море было убито 80 солдат и офицеров армий ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник в армии Йемена сообщил, что военная техника армии Саудовской Аравии получила серьёзные повреждения либо была частично уничтожена.

Саудовская Аравия и ОАЭ используют остров Зукар для подготовки своих войск и их последующей отправки на территорию Йемена через сухопутные границы Саудовской Аравии.

Фото: © Wikipedia.org

Лайф передавал ранее, что фрегат Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии был подбит хуситами при помощи лодки, начинённой взрывчаткой.

Напоминаем, что остров Зукар в Красном море является крупнейшим из островов Ханиш, принадлежащих Йемену. Лежит у берегов Йемена и Эритреи возле пролива Баб-эль-Мандеб. Площадь острова составляет чуть более 100 км².

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