С американского генерала сняли две звезды за домогательства

Отставной генерал Артур Лихт — бывший командующий военно-транспортным командованием ВВС США получил выговор и был лишён двух генеральских звёзд после расследования обвинений в домогательствах, передаёт Air Force Times.

Представитель ВВС заявил, что отдел расследований признал Лихта, уволившегося из ВВС в 2010 году, виновным в "неподобающем поведении в отношении подчинённого" во время прохождения военной службы в 2007 году.

Поскольку первое нарушение Лихт совершил в звании генерал-лейтенанта, было принято решение лишить его двух звёзд на генеральских погонах, понизив его таким образом до звания генерал-майора, а также изменить запись в личном деле о безупречном прохождении службы.

Адвокат генерала обещал оспорить, по его мнению, неправомерное решение.

Издание уточняет, что неназванная жертва сообщила о неподобающих действиях генерала в июле прошлого года, после чего ВВС начали расследование.

Стало известно, что в материалах расследования говорится о некоем неназванном лице, которое через день после начала расследования "случайно" подслушало разговор генерала и потерпевшей.

Из разговора стало ясно, что генерал извинился и сказал, что у него и мысли не было пользоваться служебным положением, а самое главное, он не услышал слова "нет".