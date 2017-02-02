Минобороны России рассчитывает получать самолёты Т-50 ПАК ФА с 2017 года

"Провели опытно-конструкторские работы, проводим опытно-боевую эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения, для того чтобы, когда наступит время, уже покупать отработанные на практике образцы"