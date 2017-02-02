Минобороны России рассчитывает получать самолёты Т-50 ПАК ФА с 2017 года

"Скорее всего, поставки Т-50 начнутся в период следующей госпрограммы вооружений 2017–2025 гг. Мы завершаем испытания, мы не торопимся"
Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин
Несмотря на сказанное, он отметил, что до тех пор, пока образцы самолётов и танков предыдущего поколения удовлетворяют Минобороны по своим характеристикам, тратить деньги на дорогостоящие закупки нужды нет.
"Провели опытно-конструкторские работы, проводим опытно-боевую эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения, для того чтобы, когда наступит время, уже покупать отработанные на практике образцы"
Ю.Борисов.
Ранее Лайф сообщал, что истребитель Т-50 получит на вооружение ракету "Брамос".
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