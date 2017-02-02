В 2017 году ВМС Украины возобновят постройку нового корвета

По данным замминистра обороны Украины Игоря Павловского, в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 млрд грн.
А так как новый корвет предназначен для выполнения задач в зоне Чёрного и Средиземного морей, замминистра выразил уверенность в потенциале военно-технического сотрудничества по данной программе, в первую очередь со странами Балтийско-Черноморского региона.
Ранее сообщалось, что в рамках контракта, заключённого в 2009 году с Минобороны, в 2012 году было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". Изначально передача корабля намечалась на 2016 год, до 2021 года планировалось построить четыре корвета.
Впоследствии из-за отсутствия финансирования реализация программы была фактически заморожена.
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