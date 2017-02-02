В 2017 году ВМС Украины возобновят постройку нового корвета

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В 2017 году ВМС Украины возобновят постройку нового корвета

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Фото: © wikipedia.org

"Интерфакс-Украина" передаёт, что Киев возобновляет гособоронпрограмму по созданию нового украинского корвета для ВМС, которая реализуется с 2009 года совместно с западными поставщиками вооружений.

По данным замминистра обороны Украины Игоря Павловского, в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 млрд грн.

А так как новый корвет предназначен для выполнения задач в зоне Чёрного и Средиземного морей, замминистра выразил уверенность в потенциале военно-технического сотрудничества по данной программе, в первую очередь со странами Балтийско-Черноморского региона.

Ранее сообщалось, что в рамках контракта, заключённого в 2009 году с Минобороны, в 2012 году было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". Изначально передача корабля намечалась на 2016 год, до 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Впоследствии из-за отсутствия финансирования реализация программы была фактически заморожена.

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