В 2017 году ВМС Украины возобновят постройку нового корвета

По данным замминистра обороны Украины Игоря Павловского, в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 млрд грн.

А так как новый корвет предназначен для выполнения задач в зоне Чёрного и Средиземного морей, замминистра выразил уверенность в потенциале военно-технического сотрудничества по данной программе, в первую очередь со странами Балтийско-Черноморского региона.