Украинские прокуроры устроили пьяную стрельбу в кафе (видео)

Журналист и экс-советник министра внутренних дел Константин Стогний в своём "фейсбуке" сообщил, что на праздновании назначения прокурора одной из местных прокуратур пьяные сотрудники устроили стрельбу в кафе.

— Завалились, как водится, в кафе. Напились, разогнали молодёжную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов. Посетители вызвали полицию. Приехавшие в соответствии с новым Кодексом полицейского решили всё полюбовно припрятать. Кто не согласен был сокрыть преступление — с тем отдельная беседа на улице. Перепуганные и уставшие от произвола местных правоохранителей люди связались с нашими корреспондентами, — рассказал Константин.