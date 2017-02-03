Артиллерию и ПВО на Камчатке проверили на боеготовность

Командующий Тихоокеанским флотом проверил готовность дежурных сил авиации и ПВО, а также поднял по тревоге ракетно-артиллерийское соединение флота, передаёт пресс-служба Минобороны России.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверил практические действия дежурного авиазвена по тревоге и выход подразделений ПВО в назначенные районы с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач.

Так, экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, а также провели поиск подводных лодок условного противника.

ПВО на Камчатке отразила массированные ракетно-авиационные удары, провела опознавание и классификацию воздушных целей, а также отработала перегрузку ракет и подготовку к боевой стрельбе.

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Минобороны уточнило, что к внезапной проверке привлекались экипажи самолётов МиГ-31 и Ил-38, а также вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота и подразделений ПВО.

По тревоге ракетные дивизионы Тихоокеанского флота развернули ракетные комплексы "Редут" и "Рубеж", а также подготовились к удару по кораблям условного противника и к ведению противовоздушной обороны

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