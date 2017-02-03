Шведские неонацисты арестованы по делу о взрыве миграционного центра в Гетеборге

Шведские спецслужбы сообщили о задержании трёх неонацистов по делу о взрыве в прошлом месяце самодельной бомбы в центре для беженцев, передаёт портал The Local.

В шведской прокуратуре сообщили, что трое подозреваемых являются или являлись членами неонацистской группы "Движение северного сопротивления".

Лайф напоминает, что шведские правоохранительные органы расследуют взрыв в центре для беженцев в Гетеборге 5 января, когда при взрыве серьёзно пострадал один из сотрудников центра.

Уточняется, что первого подозреваемого задержали несколько дней назад, оставшихся двоих — во вторник и в среду.

Разведслужба Швеции Säpo сообщила, что взрыв 5 января связан с двумя подобными случаями, которые произошли также в городе Гетеборге 11 ноября и 25 января. Тогда в первом случае бомба взорвалась около кафе Syndikaliskt Forum, где собираются левые радикалы. При взрыве у кафе жертв удалось избежать.

Во втором случае взрывное устройство было найдено в городке, где временно размещались иммигранты. Бомба тогда не взорвалась.