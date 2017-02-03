Радикалы в Киеве заварили ворота и двери в банк ВТБ

Радикалы обклеили окна и двери банка наклейками c изображением Московского Кремля и надписью: "Внимание. Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги"
Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк
Кроме того, на входе в банк они повесили табличку "Добро пожаловать в Россию".
Также активисты облили красной краской стены здания, в котором размещается банк, а при помощи сварочного аппарата заварили вход в здание и въезд во двор, который перекрывается воротами. Активисты заявили, что российские банки не должны работать на Украине, поскольку они финансируют российскую агрессию.
При этом около 10 полицейских не вмешивались в действия активистов, а только наблюдали за процессом.
Лайф напоминает, что 2 февраля радикалы заблокировали цепями отделение Сбербанка на Владимирской улице в Киеве, а также отделения других российских банков во Львове.
Политическая партия "Национальный корпус" создана в октябре 2016 года по инициативе организации "Гражданский корпус "Азов".
- Популярные
- По времени