Радикалы в Киеве заварили ворота и двери в банк ВТБ

Около 50 представителей партии "Национальный корпус" в балаклавах и масках провели акцию возле отделения ВТБ банка на углу улиц Пушкинской и бульвара Шевченко, передаёт strana.ua

Радикалы обклеили окна и двери банка наклейками c изображением Московского Кремля и надписью: "Внимание. Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги"

Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Кроме того, на входе в банк они повесили табличку "Добро пожаловать в Россию".

Также активисты облили красной краской стены здания, в котором размещается банк, а при помощи сварочного аппарата заварили вход в здание и въезд во двор, который перекрывается воротами. Активисты заявили, что российские банки не должны работать на Украине, поскольку они финансируют российскую агрессию.

При этом около 10 полицейских не вмешивались в действия активистов, а только наблюдали за процессом.

Лайф напоминает, что 2 февраля радикалы заблокировали цепями отделение Сбербанка на Владимирской улице в Киеве, а также отделения других российских банков во Львове.

Политическая партия "Национальный корпус" создана в октябре 2016 года по инициативе организации "Гражданский корпус "Азов".