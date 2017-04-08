Цена пособничества

Масштаб послевоенных репрессий в Прибалтике сильно преувеличен, особенно учитывая размах коллаборационизма там в годы Великой Отечественной войны — в этом регионе его уровень в 12 раз превышал показатели других оккупированных территорий. О том, сколько и как шли на службу к нацистам, рассказывает журналист Александр Евдокимов.

Нынешние правящие круги прибалтийских государств буквально заклинают НАТО прийти к ним на помощь перед лицом так называемой угрозы с Востока. И Североатлантический альянс, несмотря на то что в политике (в связи с приходом команды Трампа к руководству в Вашингтоне) появились вроде как новые тенденции, очень даже охотно откликается на этот страстный зов. И вот уже буквально у российских рубежей появляются танки и боевые самолёты натовцев, маршируют подразделения пехоты, якобы призванные обеспечить спокойный сон литовцам, латышам и эстонцам. И всё это происходит всего в 150 километрах от Северной столицы России. Казалось бы, опасаться надо нам — против кого ещё НАТО подтягивает потихоньку свои силы и средства? Уж точно не против Ирана и КНДР. Но нет, какой-то странной паранойей охвачены как раз правящие круги в прибалтийских республиках, постепенно превращающие свои страны в натовский полигон.

Последствия коллаборационизма

Причины его, скорее всего, кроются в не таком уж далёком прошлом — в коллаборационизме значительной части элиты Литвы, Латвии и Эстонии в годы Великой Отечественной войны. Спору нет, пособники фашистов находились среди жителей всех республик и областей на временно оккупированной советской территории. Но масштаб, точнее, процент коллаборационистов был весьма различным.

Если в других оккупированных фашистами регионах, по оценке исследователя А. Дюкова, представленной в книге "Растоптанная победа", на службу к гитлеровцам пошло всего 0,5% от числа всех оказавшихся так или иначе по другую сторону фронта, то в Прибалтике таковых оказалось аж 6,3%. То есть, как нетрудно подсчитать, уровень коллаборационизма там был выше более чем в 12 раз! В абсолютных цифрах упомянутый А. Дюков называет число пособников нацистов в республиках Прибалтики — 300 тысяч человек, то есть практически треть от числа советских граждан, изменивших родине.

Притом что формально на 22 июня 1941 г. все они были уже точно такими же советскими людьми, как и жители других регионов, с такими же правами и обязанностями. Но именно что формально. На деле на территории Западной Украины и Прибалтики при вступлении гитлеровских войск сразу же начинались еврейские погромы. Правда, хотя в прибалтийских городах и запылали подожжённые гитлеровскими марионетками синагоги, до масштабов резни во Львове преступное дело сразу не дошло.

Нацисты даже выразили неудовольствие такой нерасторопностью местных прихвостней, но тут же нашли ему объяснение: значительную часть потенциальных участников кровавых злодеяний накануне войны депортировал сталинский НКВД. Оправдываясь перед руководством, что "расстреляно пока 400 евреев" в Риге, бригадефюрер Штальэккер так прямо и написал: "В основном это объяснялось тем, что национальное руководство было угнано Советами. Однако путём оказания влияния на латышскую вспомогательную полицию удалось организовать еврейский погром" (цит. по: А. Дюков "За что сражались советские люди").

Места казни

Уже в 1941 году масштаб холокоста в прибалтийских республиках вышел на те показатели, которые изначально планировали нацисты, — десятки тысяч убитых. В оккупированных буквально в первые недели войны Латвии и Литве практически всё еврейское население было уничтожено — выживших считаные проценты. Эстонским евреям повезло больше: многие из них смогли эвакуироваться и избежать страшной участи тех, кто жил в соседних республиках. Зато в Эстонию для уничтожения нацисты привезли многих евреев из других мест. Впрочем, в Латвии и Литве тоже погибли в результате холокоста десятки тысяч согнанных отовсюду людей, чья национальная принадлежность не нравилась гитлеровцам.

Но погибали не только они — также десятками тысяч на территории Прибалтики истреблялись граждане СССР вне зависимости от национальности по малейшему подозрению в сочувствии советской власти. Ещё больше погибло военнопленных красноармейцев. Фашисты целенаправленно свозили их чуть ли не со всего огромного фронта в здешние концлагеря.

Особо страшную славу приобрёл шталаг в Саласпилсе. Он был расположен рядом с другим печально знаменитым концлагерем для гражданских, где нацистские изверги брали кровь у детей. Красноармейцев, кровь которых немцам не казалась полезной, уничтожали по-другому — голодом и отсутствием какого-либо медицинского обслуживания. Узники жили зачастую в норах и питались корой, им неоткуда было ждать помощи. Вероятно, одной из причин размещения лагерей военнопленных в Прибалтике было то, что советские бойцы не пользовались здесь широкой поддержкой. Так что им просто некуда было бежать. Как и еврейскому населению, чудом пережившему первую волну холокоста. Их помещали в гетто без средств к существованию и каких-либо надежд на спасение.

В отчаянном положении оказались и многие русские семьи. Как мне рассказал мой отец, оказавшийся во время войны как раз в Эстонии, их помещали в фанерные бараки. Понятно, что далеко не все их обитатели могли пережить зиму.

Слишком мягкий сталинизм

Непросто было всем в оккупации, за исключением коллаборационистов, которые жили припеваючи. Вплоть до самого прихода Красной армии — вот тут пути-дороги полицаев и старост из местных и русскоязычных разошлись. Если первых практически не трогали, то предателей из числа русских, как правило, ждала скорая и суровая расплата за содеянное. Всё-таки определённую скидку на то, что республики Прибалтики лишь один год до войны были в составе СССР, якобы кровожадное советское правосудие сделало. Россиянам-изменникам никто такой поблажки предоставлять не собирался.

Именно этим можно объяснить и относительно небольшое количество арестов нацистских пособников — в 1944 году, как сообщает тот же историк А. Дюков в книге "Растоптанная победа", было арестовано в Латвии и Эстонии примерно по 3500 человек, причём далеко не все как изменники Родины. В 1945–1946 гг. цифры выявленных гитлеровских прислужников были примерно такими же. В Литве же число разоблачённых в конце войны предателей оказалось ещё меньше.

По мнению А. Дюкова, связано это с тем, что "значительная часть литовских коллаборационистов ушла в леса" ("Растоптанная победа"). Наверняка так и было, ещё многие нацистские наймиты из республик Прибалтики сбежали на Запад, многие вояки из дивизий Ваффен-СС и карательных шума-батальонов были уничтожены в боях с советскими войсками и партизанами. Но всё-таки главное — это именно мягкость, которую проявило вроде как тоталитарное сталинское руководство по отношению к прибалтийским коллаборационистам. Иначе бы цифры вставших в нацистские ряды и понёсших за это наказание в Литве, Латвии и Эстонии не различались бы на целый порядок.