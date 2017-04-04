Король Бахрейна разрешил военным судам судить гражданских лиц

Король Бахрейна из-за большого количества демонстраций несогласных одобрил поправку в конституцию, разрешающую военным судам судить гражданских лиц, передаёт farsnews.com.

Накануне консультационный совет и Совет представителей Бахрейна одобрили и внесли на рассмотрения короля Хамада бин Исы Аль Халифы данную поправку.

Демонстрации протеста регулярно проходят в Бахрейне с 2011 года, когда прошло крупное восстание, организаторы которого требовали больших политических свобод, а само восстание было жёстко подавлено армией.

Ранее Лайф сообщал, что из-за участившихся терактов власти Пакистана приняли решение продлить действие военно-полевых судов, которые позволяют в экспресс-режиме выносить приговоры обвиняемым в терроризме.