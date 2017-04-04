Украинскую границу теперь будет охранять Евросоюз

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Украинскую границу теперь будет охранять Евросоюз

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Фото © РИА Новости/Виктор Толочко

"Украина.ру" сообщает, что Киев допустил ведомства Европейского союза к контролю над государственной границей Украины.

На официальной странице МВД Украины в "Фейсбуке" появилась информация о том, что Государственная пограничная служба Украины организовала акцию по охране границы, в которой примут участие территориальные подразделения всех заинтересованных структур: радиотехнические части воздушных сил ВСУ, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых европейское агентство Frontex, миссия ЕС Eubam, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам, а также офицеры связи дипломатических учреждений иностранных государств, работающих на Украине.

Уточняется, что контроль над украинской границей европейские ведомства получат до 30 ноября, и пока остаётся неясным, будет ли операция продолжена в дальнейшем.

Украинскую границу теперь будет охранять Евросоюз

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