Украинскую границу теперь будет охранять Евросоюз

"Украина.ру" сообщает, что Киев допустил ведомства Европейского союза к контролю над государственной границей Украины.

На официальной странице МВД Украины в "Фейсбуке" появилась информация о том, что Государственная пограничная служба Украины организовала акцию по охране границы, в которой примут участие территориальные подразделения всех заинтересованных структур: радиотехнические части воздушных сил ВСУ, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых европейское агентство Frontex, миссия ЕС Eubam, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам, а также офицеры связи дипломатических учреждений иностранных государств, работающих на Украине.

Уточняется, что контроль над украинской границей европейские ведомства получат до 30 ноября, и пока остаётся неясным, будет ли операция продолжена в дальнейшем.